



С баллонного кислорода на жидкий или на самостоятельное производство медицинского газа удалось перейти восьми больницам Волгоградской области благодаря закупкам нового оборудования. Как сообщили в облкомздраве, кислородное оборудование поступило в Волгоградскую областную клиническую больницу № 3, больницу № 16, детскую клиническую больницу № 8, госпиталь ветеранов войн, больницу скорой помощи №15, городскую больницу № 1 Камышина, Михайловскую и Урюпинскую центральные районные больницы.

В медучреждения поступило пять концентраторов, вырабатывающих кислород из атмосферного воздуха, с производительностью от 25 до 42 куб. м/час, а также три газификатора, переводящих сжиженный кислород в газообразное вещество, объемом от 3 до 10 кубометров. Оборудование закуплено за счет регионального бюджета.

В областном клиническом госпитале ветеранов войн и клинической больнице скорой медицинской помощи № 15 установки уже ввели в эксплуатацию. Еще в шести учреждениях проводятся работы по подключению оборудования к кислородной системе.

Отмечается, что благодаря снижению количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, а также возвращению части больниц к оказанию плановой помощи, в настоящее время общий объем потребления кислорода инфекционными госпиталями региона снизился с 58 до 26 тонн в сутки.

Фото: администрации Волгоградской области