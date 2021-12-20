Здравоохранение

Восемь больниц в Волгоградской области отказались от баллонного кислорода

Здравоохранение 20.12.2021 15:30
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20.12.2021 15:30


С баллонного кислорода на жидкий или на самостоятельное производство медицинского газа удалось перейти восьми больницам Волгоградской области благодаря закупкам нового оборудования. Как сообщили в облкомздраве, кислородное оборудование поступило в Волгоградскую областную клиническую больницу № 3, больницу № 16, детскую клиническую больницу № 8, госпиталь ветеранов войн, больницу скорой помощи №15, городскую больницу № 1 Камышина, Михайловскую и Урюпинскую центральные районные больницы. 
В медучреждения поступило пять концентраторов, вырабатывающих кислород из атмосферного воздуха, с производительностью от 25 до 42 куб. м/час, а также три газификатора, переводящих сжиженный кислород в газообразное вещество, объемом от 3 до 10 кубометров. Оборудование закуплено за счет регионального бюджета.
В областном клиническом госпитале ветеранов войн и клинической больнице скорой медицинской помощи № 15 установки уже ввели в эксплуатацию. Еще в шести учреждениях проводятся работы по подключению оборудования к кислородной системе.
Отмечается, что благодаря снижению количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, а также возвращению части больниц к оказанию плановой помощи, в настоящее время общий объем потребления кислорода инфекционными госпиталями региона снизился с 58 до 26 тонн в сутки. 
Фото: администрации Волгоградской области

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