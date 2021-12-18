









Приостановление деятельности или штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей грозит волгоградскому кафе «Пиратская пристань» за проведение корпоратива, слишком плотную рассадку гостей и работу танцпола. Проведение предновогоднего мероприятия минувшим вечером застали сотрудники Роспотребнадзора, полиции, специалисты областного комитета промышленности, торговли и ТЭК и журналисты в ходе межведомственного рейда.

Еще на входе в заведение стало очевидно, что здесь проходит крупномасштабное празднование: громкая музыка и проведение конкурса с приглашенными людьми на сцене говорили сами за себя. Несколько гостей, увидев в дверях полицейских и сотрудников Роспотребнадзора, поспешили отыскать свои куртки на загруженной вешалке и ретировались – якобы подышать свежим воздухом.





На втором этаже кафе, как и на первом, проверяющие обнаружили полную посадку, а в одном из залов проходил еще один, но уже более кулуарный праздник с песнями и танцами. Тем временем, на корпоративе поубавили градус веселья, приуныли и гости, среди которых были несколько человек, похожих на журналистов и главного редактора «Блокнот Волгоград». Собравшиеся не скрывали неудовольствия от прерванного рейдом праздника, как и от присутствия других корреспондентов, фотографов и операторов, заставших их за нарушением постановления губернатора Волгоградской области.

Одна из гостий заведения потребовала от сотрудника Роспотребнадзора предоставить основания для проведения рейда и пыталась запретить видеосъемку, заявляя о нарушении закона о персональных данных. Впрочем, выпустив пар, не представившаяся женщина вернулась за свой стол. Некоторые же гости пытались доказать участникам рейда, что никакого корпоратива здесь нет, и они просто сюда пришли расслабиться субботним вечером.





Управляющая заведением, в отличие от посетителей кафе, спорить с сотрудниками Роспотребнадзора и чиновниками не стала, предоставив им все необходимые документы для составления актов о выявленных нарушениях. Она, как и официанты, бармены и ведущий праздника прошли проверку QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Гостей вечера по требованию Роспотребнадзора работникам кафе пришлось рассадить, чтобы пресечь дальнейшее нарушение антикоронавирусных мер, чему посетители оказались не рады.





Специалисты профильного комитета и Роспотребнадзора отметили, что это уже второй случай, когда «Пиратская пристань» «попалась» на проведении корпоратива. Повторное нарушение антикоронавирусных мер безопасности скажется при назначении судом наказания, подчеркнули они.





Аналогичную картину с проведением праздничных мероприятий застали проверяющие и в кафе «Саперави» в центре Волгограда. Появление проверяющих озадачило собравшихся на торжества гостей, которые и не думали соблюдать дистанцию и правила рассадки. Это заведение впервые «попалось» на проведении массовых праздников, однако штрафа владельцам избежать вряд ли удастся – участники рейдов также составили материалы о выявленных нарушениях. Юридическое лицо может быть оштрафовано в размере от 100 до 300 тысяч рублей.



