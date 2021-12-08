Главный санитарный врач предостерегла волгоградцев от новогодних корпоративов

Общество 08.12.2021 14:44
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08.12.2021 14:44
Глава управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева напомнила о запрете на проведение новогодних корпоративов из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом она заявила на заседании оперативного штаба региона, которое провел сегодня губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102».
«Необходимо неукоснительно соблюдать ограничительные мероприятия, в том числе в период новогодних праздников. Следует обратить внимание на недопустимость проведения корпоративных новогодних мероприятий», – заявила главный санитарный врач Волгоградской области.
Планируемые новогодние гуляния в муниципалитетах Зубарева порекомендовала проводить на открытом воздухе: в парках, скверах и на катках. Она также напомнила о необходимости избегать массового скопления людей.
Комментируя текущую эпидемиологическую ситуацию, глава волгоградского Роспотребнадзора отметила ее стабилизацию на протяжении последних трех недель. Так, уровень заболеваемости ковидом снизился на 3,3% по сравнению с предыдущими неделями, снижение зафиксировано во всех районах и городах, кроме Волжского.
Коэффициент распространения коронавируса уменьшился до 0,97-0,98. На 6% меньше стали болеть в возрастной группе 60+, что Зубарева связывает с ускорением темпов вакцинации. На столько же процентов впервые в 2021 году снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями, ее уровень опустился ниже среднемноголетних значений. Ситуация улучшилась и с распространением острых респираторных инфекций, заболеваемость которыми сейчас находится ниже эпидпорога.
Причинами стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации Зубарева назвала наращивание темпов вакцинации от коронавируса, введение ограничительных мероприятий и строгий контроль их соблюдения.
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