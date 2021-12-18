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«Мокрый» снегопад ожидают в Волгоградской области

Полезно знать 18.12.2021 10:57
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18.12.2021 10:57


В Волгограде и области местами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя со снегом. Как прогнозируют в Волгоградском ЦГМС, такая погода в регионе сохранится сегодня и завтра. «Мокрый» снегопад будет сопровождаться гололедно-изморозевыми явлениями. Температура воздуха в районах области в ночные часы будет от нуля до ...-5º, днем от -3...+4º. В Волгограде в эти выходные ночью ожидается от нуля до -3º, днем до +3º. Ветер будет преимущественно западный, юго-западный 6-11 м/с, утром и днем порывы до 12-16 м/с.

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