«Мокрый» снегопад ожидают в Волгоградской области





В Волгограде и области местами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя со снегом. Как прогнозируют в Волгоградском ЦГМС, такая погода в регионе сохранится сегодня и завтра. «Мокрый» снегопад будет сопровождаться гололедно-изморозевыми явлениями. Температура воздуха в районах области в ночные часы будет от нуля до ...-5º, днем от -3...+4º. В Волгограде в эти выходные ночью ожидается от нуля до -3º, днем до +3º. Ветер будет преимущественно западный, юго-западный 6-11 м/с, утром и днем порывы до 12-16 м/с.



