В природном парке Волгоградской области пересчитали краснокнижного зверька





«Перепись» краснокнижной выхухоли завершилась в природном парке «Нижнехоперский» Волгоградской области. Как сообщили в облкомприроды, специалисты пешком и с лодки исследованы береговые линии 12-ти водоемов в Кумылженском, Алексеевском, Нехаевском районах области. Краснокнижный зверек, обитающий преимущественно в центральных районах России, в волгоградском регионе представлен лишь небольшими популяциями в бассейнах рек Дона, Хопра, в старицах и озерах с постоянным уровнем воды. С целью сохранения редких животных специалисты природного парка на протяжении 14 лет каждой осенью проводят учет выхухоли.

Так, в Кумылженском районе учтено 11 нор, в Алексеевском - 30 нор, в Нехаевском - 15 нор. По итогам подсчета в сравнении с прошлым годом в общей сложности в природном парке сегодня обитает на 10 особей больше - около 90 выхухолей.

Самое большое количество этого краснокнижного зверька, как отмечают специалисты, наблюдалось 7 лет назад. Тогда в регионе было около 300 особей. С тех пор из-за обмеления и зарастания растительностью водоемов количество выхухоли уменьшалось. Однако в последние два специалисты фиксируют тенденцию к небольшому увеличению численности этого небольшого млекопитающего

Подобные наблюдения ведутся также в природном парке «Донской», по берегам озер Колдаир и Дубовое.

Фото: serraiocco.tino.gmail.com, ru.depositphotos.com