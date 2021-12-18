В природном парке Волгоградской области пересчитали краснокнижного зверька

Экология 18.12.2021 09:20
0
18.12.2021 09:20
«Перепись» краснокнижной выхухоли завершилась в природном парке «Нижнехоперский» Волгоградской области. Как сообщили в облкомприроды, специалисты пешком и с лодки исследованы береговые линии 12-ти водоемов в Кумылженском, Алексеевском, Нехаевском районах области. Краснокнижный зверек, обитающий преимущественно в центральных районах России, в волгоградском регионе представлен лишь небольшими популяциями в бассейнах рек Дона, Хопра, в старицах и озерах с постоянным уровнем воды. С целью сохранения редких животных специалисты природного парка на протяжении 14 лет каждой осенью проводят учет выхухоли.
Так, в Кумылженском районе учтено 11 нор, в Алексеевском - 30 нор, в Нехаевском - 15 нор. По итогам подсчета в сравнении с прошлым годом в общей сложности в природном парке сегодня обитает на 10 особей больше - около 90 выхухолей.
Самое большое количество этого краснокнижного зверька, как отмечают специалисты, наблюдалось 7 лет назад. Тогда в регионе было около 300 особей. С тех пор из-за обмеления и зарастания растительностью водоемов количество выхухоли уменьшалось. Однако в последние два специалисты фиксируют тенденцию к небольшому увеличению численности этого небольшого млекопитающего
Подобные наблюдения ведутся также в природном парке «Донской», по берегам озер Колдаир и Дубовое.
Фото: serraiocco.tino.gmail.com, ru.depositphotos.com
Реклама
ВТЗ получил дипломом конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности - 2021» за реализацию ESG-принципов17.12.2021 09:36
Экология 17.12.2021 09:36
В Волгограде расшифровали химический состав «Белого моря»14.12.2021 17:06
Экология 14.12.2021 17:06
Чиновники выдвинули версию пожелтения реки в Волгоградской области14.12.2021 10:41
Экология 14.12.2021 10:41
Администрацию Волгограда обязали убрать токсичную свалку у кладбища13.12.2021 14:28
Экология 13.12.2021 14:28
В изменившей цвет реке в Волгоградской области не нашли химии11.12.2021 19:17
Экология 11.12.2021 19:17
На Волжском абразивном заводе обсудили реализацию экологических мероприятий промпредприятиями Волгоградской области08.12.2021 11:26
Экология 08.12.2021 11:26
Нефтяную компанию в Волгоградской области привлекли за «лисий хвост»07.12.2021 09:52
Экология 07.12.2021 09:52
Один миллиард рублей нацпроекта может «смыться» в новых ливневках Волгограда06.12.2021 19:30
Экология 06.12.2021 19:30
«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премии30.11.2021 10:36
Экология 30.11.2021 10:36
В Волгограде бизнесменов оштрафовали за мимикрирующую под мусорный полигон свалку29.11.2021 13:34
Экология 29.11.2021 13:34
Депутат волгоградской гордумы получил новый контракт на освоение денег нацпроекта23.11.2021 21:17
Экология 23.11.2021 21:17
ВТЗ стал победителем национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021»23.11.2021 16:46
Экология 23.11.2021 16:46
Стеклотарный завод в Волгоградской области оштрафовали на 44 млн рублей22.11.2021 13:40
Экология 22.11.2021 13:40
Предприятия Андрея Мельниченко - за ответственный подход к сохранности экологии18.11.2021 11:19
Экология 18.11.2021 11:19
СберБанк высадил 180 тысяч деревьев к своему 180-летию12.11.2021 12:28
Экология 12.11.2021 12:28
Реклама