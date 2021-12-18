Экология

В природном парке Волгоградской области пересчитали краснокнижного зверька

Экология 18.12.2021 09:20
0
18.12.2021 09:20


«Перепись» краснокнижной выхухоли завершилась в природном парке «Нижнехоперский» Волгоградской области. Как сообщили в облкомприроды, специалисты пешком и с лодки исследованы береговые линии 12-ти водоемов в Кумылженском, Алексеевском, Нехаевском районах области. Краснокнижный зверек, обитающий преимущественно в центральных районах России, в волгоградском регионе представлен лишь небольшими популяциями в бассейнах рек Дона, Хопра, в старицах и озерах с постоянным уровнем воды. С целью сохранения редких животных специалисты природного парка на протяжении 14 лет каждой осенью проводят учет выхухоли.
Так, в Кумылженском районе учтено 11 нор, в Алексеевском - 30 нор, в Нехаевском - 15 нор. По итогам подсчета в сравнении с прошлым годом в общей сложности в природном парке сегодня обитает на 10 особей больше - около 90 выхухолей.
Самое большое количество этого краснокнижного зверька, как отмечают специалисты, наблюдалось 7 лет назад. Тогда в регионе было около 300 особей. С тех пор из-за обмеления и зарастания растительностью водоемов количество выхухоли уменьшалось. Однако в последние два специалисты фиксируют тенденцию к небольшому увеличению численности этого небольшого млекопитающего
Подобные наблюдения ведутся также в природном парке «Донской», по берегам озер Колдаир и Дубовое.
Фото: serraiocco.tino.gmail.com, ru.depositphotos.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Экология
17.12.2021 09:36
Экология 17.12.2021 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Экология
14.12.2021 17:06
Экология 14.12.2021 17:06
Комментарии

0
Далее
Экология
14.12.2021 10:41
Экология 14.12.2021 10:41
Комментарии

0
Далее
Экология
13.12.2021 14:28
Экология 13.12.2021 14:28
Комментарии

0
Далее
Экология
11.12.2021 19:17
Экология 11.12.2021 19:17
Комментарии

0
Далее
Экология
08.12.2021 11:26
Экология 08.12.2021 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Экология
07.12.2021 09:52
Экология 07.12.2021 09:52
Комментарии

0
Далее
Экология
06.12.2021 19:30
Экология 06.12.2021 19:30
Комментарии

0
Далее
Экология
30.11.2021 10:36
Экология 30.11.2021 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экология
29.11.2021 13:34
Экология 29.11.2021 13:34
Комментарии

0
Далее
Экология
23.11.2021 21:17
Экология 23.11.2021 21:17
Комментарии

0
Далее
Экология
23.11.2021 16:46
Экология 23.11.2021 16:46
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.11.2021 13:40
Экология 22.11.2021 13:40
Комментарии

0
Далее
Экология
18.11.2021 11:19
Экология 18.11.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экология
12.11.2021 12:28
Экология 12.11.2021 12:28
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

09:52
На АЗС в Волгоградской области потушили пожар: есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:20
В природном парке Волгоградской области пересчитали краснокнижного зверькаСмотреть фотографии
20:34
Селянин в Волгоградской области зарезал собутыльника из-за оскорбленияСмотреть фотографии
19:44
«Горим и тонем»: в Волгограде жильцы разваливающегося барака взмолились о расселенииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Волжанам грозит транспортный коллапс из-за исков чиновников к УФАССмотреть фотографии
17:26
В Волгограде задержали обкрадывающих пенсионеров «соцработников»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Авиаполк поделился кислородом с COVID-пациентами в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:13
Власти Волгограда спустят в унитазы более 1 миллиона рублейСмотреть фотографии
15:20
Сотрудники АО «КАУСТИК» получили награды за победу и призовые места в региональном конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
15:13
Губернатор нацелил волгоградских силовиков и чиновников на работу в новогодние праздникиСмотреть фотографии
15:12
Замглавы администрации Волжского оставили под домашним арестомСмотреть фотографии
14:40
Топ пять небанальных подарков в год тиграСмотреть фотографии
14:27
Городу Волгоградской области выбрали нового главуСмотреть фотографии
14:13
Волгоградская область по уровню смертности от коронавируса вошла в пятерку регионов РФСмотреть фотографии
13:56
В Волгограде «Облэкспертиза» купила iPhone последней модели за 110 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:31
Волгоградская школьная столовая признана одной из лучших в РоссииСмотреть фотографии
13:13
Вскрыты новые аферы при ликвидации свалок в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:51
Проезд в общественном транспорте Волгограда подорожает с нового годаСмотреть фотографии
12:40
Волгоградке назначили третий штраф за вторжение в Роспотребнадзор без маскиСмотреть фотографии
12:28
Жителя Волгоградской области осудили за терроризм в интернетеСмотреть фотографии
11:57
На юге Волгограда спасли застрявшего в ограде детсада оленяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
У самолета рейса Волгоград-Москва в пути отказала одна из электронных системСмотреть фотографии
11:29
В мэрии Волгограда задумались о повышении проезда в транспортеСмотреть фотографии
11:14
В 14 больницах Волгоградской области прекратили прием ковидных больныхСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде сбежавшему из ульяновской колонии насильнику вменяют «букет» тяжких статейСмотреть фотографии
10:42
В Волжском пассажир такси получил травмы во время поездкиСмотреть фотографии
10:27
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» поднимают зарплату с 1 январяСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде 43 строителям дали зарплату после вмешательства прокуратурыСмотреть фотографии
09:44
Председатель волгоградского облкомприроды Романова ушла в комитет юстицииСмотреть фотографии
09:36
ВТЗ получил дипломом конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности - 2021» за реализацию ESG-принциповСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 