Губернатор Волгоградской области в прямом эфире отвечает на вопросы жителей





Больше двух часов продолжается прямая линия с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым: глава региона уже ответил на десятки вопросов жителей и затронул ряд злободневных тем. В числе первых из них – реорганизация онкодиспансеров в Камышине и Михайловке, которая в значительной мере беспокоит и горожан, и людей из близлежащих населенных пунктов.

Андрей Бочаров, отвечая на вопрос камышан и михайловцев, отметил, что снижения уровня оказания помощи не будет. «Жители населенных пунктов — те, кто обращались, и те, кто проживает рядом — получат дополнительную возможность пройти обследование и получить верный результат, чтобы потом можно было приступить к лечению, – сказал губернатор. – Исходя из обращений по итогам встречи будут даны еще поручения».

Глава региона также добавил, что поставлена задача создания серьезных диагностических центров, и жителям необходимо максимально понятно и доступно объяснять, как будет реализован этот проект. Бочаров заверил авторов вопросов и телезрителей, что уровень онкологической помощи не будет сокращен, и дал поручение облздраву детально разобраться.

Говоря о здравоохранении, губернатор отметил, что в 2021 году на борьбу с пандемией коронавируса в Волгоградской области было направлено 35 млрд рублей, половина из них – их регионального бюджета. В числе этих средств – 7 млрд рублей, которые пришлось снять с программ развития территории.

В Центре управления регионом, где аккумулировали все вопросы Андрею Бочарову, отметили, что с коронавирусом и здравоохранением связаны четверть всех обращений жителей. На втором и третьем местах – вопросы развития территории и благоустройства. В частности, жительница Волгограда Елена Сеимова обратила внимание на чудовищное состояние внутриквартальных дорог на улице Борьбы. Отвечая на него, губернатор сообщил, что Волгограду будет выделен 1 млрд рублей на приведение в порядок внутриквартальных дорог в течение ближайших трех лет.