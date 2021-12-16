Госдума РФ приняла скандальный закон о QR-кодах в общественных местах

Федеральные новости 16.12.2021 15:52
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16.12.2021 15:52
Только что депутаты Госдумы приняли изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, приняв его в первом чтении. Против законопроекта выступили фракции КПРФ и "Справедливой России-За правду", а также "Новые люди". Изменения в закон поддержали единороссы и члены партии ЛДПР. Перед рассмотрением скандального вопроса в зале пленарных заседаний Госдумы депутаты фракции от КПРФ попытались вывесить плакаты с критикой инициативы. Однако это разозлило спикера Госдумы Вячеслава Володина, который потребовал их убрать.
Депутаты Госдумы около трех часов дискутировали на тему повестки дня, задав несколько десятков вопросов присутствующей на заседании вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой в окружении министра здравоохранения Михаила Мурашко и главного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Сторонники законопроекта заявляли, что эта мера необходима для защиты граждан от коронавируса, которые в недостаточном темпе вакцинируются. В свою очередь, оппоненты законопроекта подчеркивали, что этот закон - "не про здоровье, а про разделение людей", ведет к ограничению прав граждан и не влияет на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее большинством голосов законопроект был принят в первом чтении. При этом депутаты пообещали ко второму чтению его доработать с учетом мнения регионов. Срок действия законопроекта определен 1 июня 2022 года. Ранее законопроект одобрили все законодательные собрания регионов РФ.
Согласно закону, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание. До 1 февраля это можно будет сделать при наличии ПЦР-теста.
Ранее в Госдуме приняли решение отложить принятие другого резонансного закона – об использовании QR-кодов на транспорте, в том числе в самолетах и поездах. Вышеназванные изменения вызвали ранее неоднозначную реакцию в обществе.
Между тем, в Волгоградской области еще с 25 октября действуют ограничения на доступ граждан, не имеющих QR-кодов, в кафе и рестораны, в магазины непродовольственных товаров, в кинотеатры, в фитнес-центры, на размещение в гостиницах и на турбазах. Также тем, кто не имеет подтверждения о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе, не продадут билет на автобусы междугородного сообщения при отсутствии ПЦР теста.
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