«Ростелеком» провел финальный межрегиональный турнир по игре World of Tanks — «Южная битва-2021». За право называться лучшей командой танкистов 2021 года сражались восемь команд из ЮФО и СКФО, которые в течение всего года готовились к финальным сражениям.

Киберсоревнования в связи с пандемией коронавирусной инфекции проходили в онлайн-формате. В танковых баталиях победу одержала ростовская команда «Россияне», второе место завоевали краснодарские игроки из команды RELAX, и третье место досталось команде из Дагестана ULTRA. Приз за стремление к победе и упорство в боях заслужила команда SCHOCK из Астрахани.

Победители соревнований получат призы от национального цифрового провайдера, а также игровое «золото» и сувениры от компании Wargaming — эксклюзивного игрового партнера таких киберспортивных событий.

«Наша команда впервые сыграла на турнире “Игровой” два месяца назад в Ростове и вот уже победила в финале! Мы приятно удивлены, что смогли одержать победу, одолев в последнем матче фаворитов, а призы от “Ростелекома” и Wargaming станут отличным подарком к Новому году. Будем рады представлять Юг и на других киберспортивных событиях World of Tanks», — поделился Алексей Рябоконь, капитан команды «Россияне» из Ростова-на-Дону.

Все матчи «Южной битвы-2021» транслировались в прямом эфире на YouTube. В общей сложности их посмотрели более 24 тыс. зрителей и около 1,3 тыс. фанатов игры. Запись эфиров отборочных и финальных боев доступны на канале популярного стримера Артема Кузнецова (IIomudop_MSK).

«Межрегиональные турниры по игре World of Tanks уже стали традицией на Юге. Несмотря на пандемию и ограничения, мы смогли опробовать новый онлайновый формат проведения и значительно расширить зрительскую аудиторию танковых сражений. Уверен, что вне зависимости от формата, их популярность будет только расти, и цифры говорят именно об этом», — отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком».

В 2021 году «Ростелеком»на Юге провел семь турниров «Игровой», а также организовал два шоу-матча «Битва за Кавказ» и «Битва Сибири и Юга», где обычные игроки смогли сыграть вместе с популярными киберспортсменами и стримерами World of Tanks. Эти события в 2021 году в общей сложности посмотрели более 450 тыс. зрителей.

Специально для геймеров «Ростелеком» разработал тариф «Игровой» с низким пингом, который предлагает уникальные бонусы и премиум-аккаунт, единый для трех игр Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. В этом году компания продолжила развитие игровой экосистемы и презентовала роутер «Игровой» с искусственным интеллектом. В числе его преимуществ — поддержка скорости Wi-Fi до 2 Гбит/с, низкий пинг и приоритизация игрового трафика.