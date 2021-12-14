ВТБ Лизинг: больше половины приобретаемых в лизинг автомобилей - белые

Экономика 14.12.2021 10:47 Новости компаний
0
14.12.2021 10:47 Новости компаний
ВТБ Лизинг подвел итоги 11 месяцев 2021 г. в автолизинге. Всего с января по ноябрь 2021 г. компания передала клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателем – 15 тысяч легковых автомобилей в 60 регионах страны. В основном легковые машины приобретали в белом (52% от общего количества переданных машин), чёрном (18%) и сером (15%) цвете. Больше всего машин приобрели клиенты компании в Москве – почти пятую часть от общего числа (19%). В остальных регионах наибольшее количество передач состоялось в Санкт-Петербурге (6% от совокупного объема), Краснодаре (3%) и Ростове-на-Дону (3%).
Самыми популярными марками в эконом-классе у клиентов ВТБ Лизинг за 11 месяцев 2021 года стали Kia (17% от общего числа переданных легковых машин), Lada (16%) и Hyundai (9%). В этом периоде самыми быстрыми темпами росли продажи моделей KIA K5 (почти в 4 раза), Lada Niva (почти в 3 раза) и Hyundai Sonata (в 2 раза).
Среди премиальных марок самыми востребованными у клиентов ВТБ Лизинг стали BMW (32% от общего числа переданных машин в категории), Mercedes-Benz (23%) и Land Rover (10%). Модели BMW X5, Land Rover и Mercedes-Benz GLE традиционно пользовались большим спросом. Также в 4 раза выросли продажи Bentley и Lamborghini.
Сегмент электрокаров в портфеле ВТБ Лизинг за январь-ноябрь 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными марками стали Audi E-Tron и Porsche Taycan.
«Мы продолжаем развивать линейку специальных предложений со многими автомобильными брендами, чтобы максимально удовлетворять потребности наших клиентов. Для решения различных бизнес-задач или представительских целей предлагаем компаниям разные условия финансовой аренды автомобилей: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг. У нас также есть машины по программе «Экспресс», которая позволяет оформить сделку за один-два дня. При этом требуется минимальный пакет документов. Налоговые преференции, которые доступны для компаний на ОСН, также позволяют снизить затраты на владение автомобилем до 40% в период действия договора», — прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.
Реклама
СберБанк предоставил корпоративным клиентам бесплатный сервис для работы с самозанятыми14.12.2021 10:30
Экономика 14.12.2021 10:30
Средний размер вклада волгоградцев в Сбербанке увеличился на 15%14.12.2021 09:20
Экономика 14.12.2021 09:20
Банк «Открытие»: цена нефти марки «Брент» на этой неделе составит около $75 за баррель13.12.2021 15:47
Экономика 13.12.2021 15:47
ВТБ: в следующем году три четверти вкладов в России будет открываться дистанционно13.12.2021 14:54
Экономика 13.12.2021 14:54
ВТБ проведет «Форум акционеров»13.12.2021 12:01
Экономика 13.12.2021 12:01
SberDesign Conf: дизайн цифровых продуктов, ESG, метавселенные и этика13.12.2021 11:25
Экономика 13.12.2021 11:25
Моногород Волгоградской области не оправдал надежд правительства РФ12.12.2021 10:45
Экономика 12.12.2021 10:45
ВТБ запускает первый этап социального казначейства10.12.2021 15:17
Экономика 10.12.2021 15:17
SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе10.12.2021 13:44
Экономика 10.12.2021 13:44
Банк «Открытие» профинансирует крупный проект экологичного производства черновой меди УГМК10.12.2021 13:30
Экономика 10.12.2021 13:30
Сбер запускает программу субсидирования ипотеки для своих сотрудников10.12.2021 12:36
Экономика 10.12.2021 12:36
Субсидии за ноябрьский локдаун получили 12 тысяч волгоградских предпринимателей10.12.2021 12:20
Экономика 10.12.2021 12:20
В Волгограде запускают экосистему недвижимости «Метр квадратный»10.12.2021 11:12
Экономика 10.12.2021 11:12
«Дать в долг» — новый сервис в СберБанк Онлайн10.12.2021 10:57
Экономика 10.12.2021 10:57
«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премии «Приоритет-2021»10.12.2021 10:44
Экономика 10.12.2021 10:44
Реклама