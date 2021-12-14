Чиновники выдвинули версию пожелтения реки в Волгоградской области

Экология 14.12.2021 10:41
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14.12.2021 10:41
В администрации городского округа Фролово прокомментировали информацию об обнаружении на поверхности реки Арчеда в районе улицы Советской пятен красно-желтого цвета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальные аккаунты администрации Фролово в социальных сетях, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям рабочая группа 10 декабря оперативно выехала на место для проведения исследования состояния реки Арчеда на наличие горюче-смазочных, фекальных и других вредных веществ. Специалистами лаборатории ООО «Водоканал» был осуществлен забор красно-желтого вещества с поверхности реки. Однако результаты проб показали отсутствие в реке Арчеда каких-либо вредных примесей в виде фекалий, аммиака и других веществ. «Из беседы со старожилами городского округа город Фролово выяснилось, что такие пятна появляются ежегодно после выпадения обильных осадков как результат стекания этих осадков с деревьев», - говорится в официальном сообщении.
Между тем, до жителей также донесли результаты расследования, проведенного после покраснения Арчеды в январе 2021 года. «Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. В результате расследования установлено, что ООО «Донской электро-металлургический завод» через ливневую канализацию осуществлял несанкционированный сброс жидких бытовых и промышленных отходов. По приговору суда должностные лица ООО «ДЭМЗ» были привлечены к уголовной ответственности. Должностные лица администрации ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекались», - цитата из комментария.
Накануне, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о предварительных результатах расследования появления странных пятен на поверхности реки Арчеда, проведенного региональным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и Фроловской межрайонной прокуратурой. По результатам исследования выяснилось, что данные пятна имеют органическое происхождение. Признаков загрязнения топливом или химическими веществами, как и фактов гибели рыбы, проверяющие не обнаружили.
Видео https://vk.com/gorod_frolovo34.
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