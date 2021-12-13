Происшествия

В Волжском насмерть сбили пенсионерку

Происшествия 13.12.2021 09:55
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13.12.2021 09:55


Водитель иномарки насмерть сбил 73-летнюю женщину в Волжском. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла утром на улице Металлургов. По предварительной информации, 43-летний водитель Ford Focus напротив строение №1 совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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