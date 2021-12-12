В Волгограде снесут часть торгового центра семьи экс-депутата

Общество 12.12.2021 14:16
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12.12.2021 14:16
Администрация Волгограда добилась в суде решения о сносе части цокольного этажа здания торгового центра «Советский». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, демонтаж обязан произвести за свой счет собственник строения - индивидуальный предприниматель Шелкунова Э.Г., родственница бывшего депутата Волгоградской гордумы Сергея Шелкунова. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
В суде установлено, что в результате реконструкции площадь цокольного этажа здания со стороны проспекта Университетский была увеличена на 147 кв.м. Администрация требовала демонтировать приямок с навесом, организованный для спуска на первый этаж торгового центра «Советский». В июле 2020 года арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении указанных требований, но решение было обжаловано. Арбитражный суд Поволжского округа в марте текущего года направил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Волгоградской области в части демонтажа спорного приямка с навесом.
Согласно документам суда, разрешение на строительство многофункционального комплекса в Советском районе Волгограда было выдано в марте 2011 года ООО «Сантас». В августе 2012 общество получило разрешение на ввод объекта площадью 3354 кв.м. в эксплуатацию. В ноябре 2014 года объект был продан Щелкуновой Э.Г. В ноябре 2019 года комиссией по вопросам самовольного строительства на территории Советского района Волгограда было выявлено увеличение площади цокольного этажа здания ТЦ «Советский» со стороны пр. Университетский. Отмечается, что реконструированная часть находится вдоль основного фасада торгового центра со стороны проспекта, имеет общую протяженность ориентировочно 21 метр и ширину 7 метров. Эта часть выступает за границы красных линий квартала.
Реконструированная часть здания торгового центра «Советский» является частью магазина и тамбуром перед магазином. В эту часть оборудован спуск (дополнительный вход) в цокольный этаж торгового центра.
По мнению администрации, реконструкция цокольного этажа здания произведена собственником самовольно с нарушением статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.
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