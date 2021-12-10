Экономика

«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премии «Приоритет-2021»

Экономика 10.12.2021 10:44 Новости компаний
0
10.12.2021 10:44 Новости компаний


Награждение лауреатов конкурса «Приоритет-2021» состоялось 1 декабря в Москве. Почетными гостями мероприятия стали президент российской академии общественных связей Виталий Расницын и директор международного фонда технологического развития Вадим Куликов. Компании предоставили на конкурс результаты внедрения передовых технологий, которые направлены на повышение конкурентоспособности отечественной продукции, технологической модернизации производства и его эффективности на практике.
По итогам конкурсного отбора национальной премией «Приоритет-2021» были отмечены предприятия, показавшие наиболее яркие достижения в разработке, внедрении и продвижении передовых отечественных технологий.
В числе победителей - дочернее предприятие российского бизнесмена Андрея Мельниченко «ЕвроХим-ВолгаКалий», представившее на конкурс проект разработки имиджевой стратегии.
Решающим критерием высокой оценки экспертов выступило продвижение в информационном поле лучших управленческих решений, направленных на повышение имиджа рабочих профессий, внедрение современных технологий при строительстве Гремячинского горно-обогатительного комбината. 
Одно из последних таких решений - подключение к сети WI-Fi всех комбайнов «Урал 20Р» Рудника. Именно по WI-Fi можно оперативно отследить состояние техники, тем самым повысить надежность комбайновых комплексов, качество учета простоев, снизить производственные потери и повысить производительность работы. 
Эксперты также отметили положительный опыт «ЕвроХим-ВолгаКалия» в создании новых форматов отражения достижений компании в информационном пространстве региона. В числе современных медийных инструментов, которыми успешно пользуется предприятие, - виртуальный тур, разработанный на базе Гремячинского горно-обогатительного комбината. В онлайн путешествии по промплощадке комбината можно осмотреть важнейшие объекты ГОКа и получить сведения об основных производственных процессах комбината. 

Экспертный совет национальной премии особо отметил успешную реализацию проекта «Котельниково – земля героев», который осуществляется при активном участии «ЕвроХим-ВолгаКалия».
«Участие и победа в национальной премии «Приоритет-2021» - большая заслуга всей команды «ЕвроХим-ВолгаКалия». Для нас стать победителем премии - равнозначно входу в клуб региональных и федеральных отраслевых лидеров по инвестированию ресурсов в разработку инновационных продуктов», - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
10.12.2021 11:12
Экономика 10.12.2021 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2021 10:57
Экономика 10.12.2021 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.12.2021 08:59
Экономика 10.12.2021 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 21:02
Экономика 09.12.2021 21:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 14:36
Экономика 09.12.2021 14:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 14:11
Экономика 09.12.2021 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 12:21
Экономика 09.12.2021 12:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 09:07
Экономика 09.12.2021 09:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.12.2021 09:06
Экономика 09.12.2021 09:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 16:00
Экономика 08.12.2021 16:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 15:16
Экономика 08.12.2021 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 12:39
Экономика 08.12.2021 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 12:27
Экономика 08.12.2021 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 11:50
Экономика 08.12.2021 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 10:20
Экономика 08.12.2021 10:20
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:55
Под Волгоградом логиста торговой сети оштрафовали за субпродукты с вирусомСмотреть фотографии
11:37
Интеллектуальная система речевой аналитики «Ростелекома» повысит качество клиентского сервисаСмотреть фотографии
11:31
«Ждем минус»: снежную пушку испытают на склоне у «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области уже двое рабочих погибли при схожих обстоятельствахСмотреть фотографии
10:44
Полувековой рекорд по теплу побит в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
«ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премии «Приоритет-2021»Смотреть фотографии
10:44
Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде засияла гирляндами самая высокая елкаСмотреть фотографии
09:32
Отстранена от работы заместитель главврача больницы №25 в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:02
За 2021 год цены на бензин в Волгоградской области выросли на 4 рубляСмотреть фотографии
08:59
Практика внедрения профессиональных стандартов в АО «КАУСТИК» признана лучшей в ЮФОСмотреть фотографии
08:25
У непривитых волгоградцев остался один день для сохранения работыСмотреть фотографии
19:42
«Коррупция всех победит!»: волгоградцы высказались о борьбе с невидимой угрозойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
В Волгограде омолодят танк Т-34 на площади у завода-банкротаСмотреть фотографии
17:22
В Волгоградской области вынесли приговор троице, обокравшей 24 пенсионераСмотреть фотографии
17:06
Приговор застройщику ЖК "Адмиралтейский" и ЖК "Династия" вынесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:50
Зараженную АЧС колбасу из Мордовии уничтожат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:39
Центр электронного образования ВолгГМУ вошел в число лучших практик РоссииСмотреть фотографии
16:22
Кому мороз, а Волгограду – моросьСмотреть фотографии
15:50
«Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколенияСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде резко подорожали автомобилиСмотреть фотографии
15:32
Дело о неудачной попытке украсть нефть передали в суд под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:14
Решительную и смелую блондинку в погонах в Волгограде наградили за успешную операциюСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
В Волгограде двое рабочих сдали угнанные КАМАЗы на металлоломСмотреть фотографии
14:11
Завершился Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателейСмотреть фотографии
14:10
Из Волгограда в Москву в новогодние праздники отправятся шесть дополнительных поездовСмотреть фотографии
13:37
Коронавирус убил еще 35 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:31
Волгоградцам грозит транспортный коллапс после усечения маршрутовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
Учебно-боевой самолет под Волгоградом подал сигнал о проблеме с кислородомСмотреть фотографии
12:43
Волга-Раст-Октава проведет уроки безопасности «ŠKODA Кроха» в 54-й школе ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 