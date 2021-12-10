Практика внедрения профессиональных стандартов в АО «КАУСТИК» признана лучшей в ЮФО





Волгоградский «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») победил в первом конкурсе Южного федерального округа «Лучшие практики и инициативы по подготовке рабочих кадров и развитию квалификаций».

Организатором нового состязания выступило «Южное региональное агентство развития квалификаций», эксперты которого проанализировали опыт крупных промышленных предприятий ЮФО по внедрению наиболее передовых практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. АО «КАУСТИК» стало лучшим в номинации «Профессиональные стандарты – инструменты подготовки профессионалов».





«Наше предприятие – один из крупнейших работодателей Волгоградской области – в числе первых в регионе начало активно переходить на профессиональные стандарты, - отметил на церемонии награждения, прошедшей в Ростове-на-Дону, директор по управлению персоналом АО «КАУСТИК» Александр Барамыков. – Самое важное в этой сфере и для сотрудников и для компании в целом – определение прозрачных и конкретных требований к профессиональной деятельности работников различных квалификаций».

Наиболее важные социально-экономические и образовательные результаты внедрения новой системы – количество принятых к применению в компании профстандартов, количество работников, прошедших обучение, в том числе по программам повышения квалификации, подготовки и переподготовки, разработанных на основе профстандартов, а также количество сотрудников рабочих профессий, прошедших независимую оценку квалификации в специализированных центрах оценки квалификаций.

Успешное решение этих задач, в первую очередь, зависит от уровня подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными требованиями российского законодательства и реальными потребностями предприятия. Переход от Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих на профессиональные стандарты определен Федеральным законом № 122-ФЗ (вступил в силу 1.07.2016), который призван создать условия для разработки и внедрения гибких корпоративных форм обучения персонала.

На волгоградском «КАУСТИКе» приняли решение внедрять профстандарты в части подготовки рабочих кадров и специалистов, используя возможности собственного лицензированного государством учебного центра, который самостоятельно разрабатывает программы обучения. С 2017 года на предприятии приняты и применяются более 95 профессиональных стандартов для таких профессий как слесарь-ремонтник, токарь, слесарь по КИПиА, машинист насосных установок, аппаратчик и др. Внедрение новых профстандартов происходит по мере их утверждения Министерством труда и социальной защиты РФ.

Добавим, что в целом, с 2017 года по настоящее время более 2,3 тыс. сотрудников рабочих профессий «КАУСТИКа» (всего на предприятии трудится более 5,3 тыс. человек) прошли обучение по программам подготовки и переподготовки, более 550 чел. – по программам повышения квалификации, а оценку квалификации в независимых центрах оценки прошли более 100 человек.



