Экономика 09.12.2021 21:02
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09.12.2021 21:02
Банк «Открытие» профинансирует строительство Амурского ГХК в рамках синдицированного кредита. Общая сумма кредита, привлеченного от российских и иностранных банков, составит $9,1 млрд со сроком погашения в 2035 году.
Проект Амурского ГХК отвечает самым современным ESG-стандартам. Новый комплекс будет активно использовать зеленую энергию, замкнутую систему водоочистки и другие технологические решения, направленные на снижение углеродного следа.
Амурский ГХК – совместное предприятие СИБУРа и Сhina Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) по производству полиэтилена и полипропилена с высоким экспортным потенциалом. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн готовой продукции в год. По своим экологическим и эксплуатационным показателям предприятие войдет в число лучших мировых нефтегазохимических объектов. Комбинат спроектирован и будет возводиться с использованием новейших цифровых технологий и решений ведущих мировых лицензиаров, которые обеспечат его энергоэффективность, многолетнее безостановочное функционирование и комплексную безопасность.
Виктор Николаев, заместитель президента – председателя правления банка «Открытие»:
«В данной сделке банк «Открытие» выступает в роли старшего ведущего организатора и расчетного банка по иностранным траншам, и мы рады участвовать в реализации такого значимого проекта. Кроме того, для нас важно, что используемые технологии отвечают высоким экологическим требованиям и будут способствовать снижению углеродного следа, благодаря эффективной обработке базового сырья и цикличности использования ресурсов».
Питер О`Брайен, член правления – управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа:
«СИБУР имеет уникальный опыт привлечения финансирования для реализации масштабных инвестиционных проектов. Привлечение финансирования для строительства Амурского ГХК, одного из крупнейших полимерных комплексов в мире, подтверждает реализацию проекта в установленные сроки и скорое появление на рынке новых объемов широко востребованных материалов, таких как полиэтилен и полипропилен, отвечающих потребностям современного общества».
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