В Волгоградской области вынесли приговор троице, обокравшей 24 пенсионера

Расследования 09.12.2021 17:22
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09.12.2021 17:22
Урюпинский городской суд Волгоградской области огласил приговор 43-х летней ранее судимой местной жительнице и двум ее сообщникам, которые ограбили 24 одиноких пенсионера в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, злоумышленников признали виновными в чч.2,3 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, в составе группы лиц по предварительному сговору).
В судебном заседании установили, что местная жительница предложила своим знакомым 44-летней женщине и 45-летнему мужчине похищать имущество и накопления пенсионеров. С декабря 2020 года по февраль 2021 года троица наведывалась в дома к одиноким пенсионерам в хуторах Урюпинского района. Они представлялись работниками социальных служб и похищали у пенсионеров деньги или золотые украшения. Сумма украденного составила около 1 миллиона рублей. Вину в содеянном фигуранты уголовного дела признали полностью.
С учетом всех обстоятельств ранее судимую женщину приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Мужчина получил 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Их сообщница приговорена к 2,5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ее ребенком. Приговор в законную силу не вступил.
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