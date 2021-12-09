Экономика

Сбер признан лучшим в нескольких номинациях премии Go Banking Awards

Экономика 09.12.2021 14:36 Новости компаний
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09.12.2021 14:36 Новости компаний


Сбер победил в номинациях Лучший мобильный банк 2021, Лучшее мобильное приложение, Лучшее мобильное продвижение и Лучшее ASO премии Go Banking Awards 2021, которую организует digital-агентство Go Mobile.
Эксперты премии высоко оценили мобильное приложение СберБанк Онлайн, месячная аудитория которого превышает 73 млн человек, что делает его одним из самых популярных банковских приложений в мире.
В 2020 и 2019 годах Сбер также становился победителем общего рейтинга Go Banking и лауреатом в главной номинации премии («Лучший мобильный банк» и «Работа с мобильной аудиторией» соответственно).
Алексей Круглов, вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка: "Каждый год ставит перед нами новые задачи по развитию СберБанк Онлайн и для нас очень важно, чтобы и при дальнейшем расширении функциональности приложение оставалось таким же удобным в использовании. Над этим работают сотни команд, и я очень рад, что наши клиенты высоко оценивают результаты этого труда. И, конечно, мы благодарны команде Go Banking, которая ежегодно готовит подробный отчёт о состоянии мобильного банкинга в стране, он помогает нам следить за тенденциями и дальше совершенствовать наши приложения". 
Екатерина Гладкова, Chief Operations Director, Go Banking: "Российский мобильный банкинг — один из самых передовых вообще в мире, а также очень высококонкурентный. На таком динамичном и насыщенном рынке ценность роли независимого наблюдателя высока. Наш отчет — попытка быть таким наблюдателем-аналитиком. Честно рассказывать про актуальную ситуацию на рынке. Праздничная часть этой роли — награждать лучших игроков"!
Впервые отчёт о мобильном банкинге Go Banking был выпущен в 2017 году. Впоследствии на его основе был сформирован рейтинг успешных игроков рынка, причём методология учитывала не только удобство использования приложения, но и уровень «мобилизации» бизнеса в целом, а также успешность продвижения. На основе данного рейтинга в 2019 году была учреждена ежегодная премия Go Banking Awards. В 2021 году победители рейтинга были объявлены в 5 номинациях: 1) лучший мобильный банк; 2) лучшее приложение; 3) лучшее ASO (app store optimization, комплекс мер по оптимизации приложения); 4) лучшее продвижение; 5) самый инновационный банк.
Go Banking — это исследование приложений мобильного банкинга в России, оценка 35 банков по 18 критериям и 107 показателям, а также рейтинг банковских приложений для частных лиц. В 2021 году в исследовании приняли участие независимые эксперты из сферы digital и представители маркетинга банков. Партнёрами данных исследования стали сервис для аналитики рынка мобильных приложений AppMagic и исследовательский холдинг Romir. В агентстве Go Mobile подготовкой исследований занимается независимый юнит Go Consulting. Данные исследования помогали верифицировать представители банков-участников.

 

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