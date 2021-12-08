Экономика

ВТБ увеличил онлайн-кредитование бизнеса в 3,5 раза

Экономика 08.12.2021 15:16 Новости компаний
0
08.12.2021 15:16 Новости компаний


ВТБ во втором полугодии в 3,5 раза увеличил выдачи онлайн-кредитов среднему и малому бизнесу. Всего за 11 месяцев такие кредиты оформили более 2 тысяч клиентов банка. Сегодня в ВТБ можно за несколько минут оформить кредит для бизнеса на сумму до 10 млн рублей без посещения отделения.
Наибольшее число онлайн-кредитов клиенты оформляют в Москве − на столицу приходится 20% таких сделок. Также среди самых активных городов − Санкт-Петербург, Краснодар, Владивосток и Самара. 40% кредитов выданы предприятиям торговли, также в лидерах по числу выдач − сферы услуг, транспорта и строительства.
«Возможность получить кредит без посещения офиса банка актуальна для наших клиентов, доля таких кредитов растет быстрыми темпами. Развитие онлайн-кредитования – одна из наших задач в рамках стратегии по цифровизации продуктов и услуг для бизнеса. Мы расширяем линейку продуктовых предложений, которыми клиенты могут воспользоваться, не выходя из дома. Недавно мы запустили в интернет-банке предодобренные кредиты на покрытие кассовых разрывов (овердрафты) и финансирование для участников госзакупок. У тех индивидуальных предпринимателей, кто еще не является клиентом ВТБ, появилась возможность подать заявку на экспресс-кредит на нашем сайте и получить решение в течение пяти минут», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
Клиенты среднего и малого бизнеса могут полностью дистанционно получить в ВТБ кредиты на сумму до 10 млн рублей сроком от года до трех лет. Залоговое обеспечение не требуется, средства можно направить на любые бизнес-цели.
Для оформления кредита клиенту нужно авторизоваться в интернет-банке ВТБ Бизнес, оформить заявку и подписать оферту электронной подписью. Решение о предоставлении кредита принимается за пять минут, а средства поступают на расчетный счет в течение одного рабочего дня.
ВТБ – один из лидеров кредитования среднего и малого бизнеса в стране. С начала года кредитный портфель банка в этом сегменте вырос на 12% и превысил 1,6 трлн рублей.



 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
08.12.2021 16:00
Экономика 08.12.2021 16:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 12:39
Экономика 08.12.2021 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 12:27
Экономика 08.12.2021 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 11:50
Экономика 08.12.2021 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.12.2021 10:20
Экономика 08.12.2021 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 15:58
Экономика 07.12.2021 15:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.12.2021 15:30
Экономика 07.12.2021 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 15:26
Экономика 07.12.2021 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 14:13
Экономика 07.12.2021 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 14:07
Экономика 07.12.2021 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 12:14
Экономика 07.12.2021 12:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 11:46
Экономика 07.12.2021 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 11:15
Экономика 07.12.2021 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 11:13
Экономика 07.12.2021 11:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 10:58
Экономика 07.12.2021 10:58
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:38
В Госдуме задумались о поддержке предприятий, поднявших зарплаты работникамСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области школьное питание проверили федеральные экспертыСмотреть фотографии
16:19
Президент назначил председателя арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
ВТЗ получил премию в области передовых технологий «Приоритет – 2021» за трубы из стали 13CrСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде жесткое ДТП с двумя легковушками попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Обидчивый волгоградец прострелил руку водителю каршерингаСмотреть фотографии
15:03
В Волгоградской области осудят браконьеров за убийство товарища на охотеСмотреть фотографии
14:44
Главный санитарный врач предостерегла волгоградцев от новогодних корпоративовСмотреть фотографии
14:33
Визит прокурора побудил стройфирму в Волгограде выплатить зарплату 41 работникуСмотреть фотографии
13:42
«Боимся не успеть»: родители трехлетнего малыша со СМА из Волгоградской области умоляют спасти их сынаСмотреть фотографии
13:27
Драмы про отношения и боевики: что волгоградцы смотрели в 2021 годуСмотреть фотографии
12:24
Коронавирус сдает позиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
Волгоградский бизнесмен получил 6 лет за покушение на Андрея БочароваСмотреть фотографии
11:50
Сады Придонья предлагают выиграть семейный уикенд в СочиСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде откроются 80 елочных базаровСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области не будут смягчать антиковидные мерыСмотреть фотографии
11:39
В УФСПП отреагировали на визит волгоградки в противогазеСмотреть фотографии
11:26
На Волжском абразивном заводе обсудили реализацию экологических мероприятий промпредприятиями Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
В машине жителя Волгоградской области нашли 80 бутылок с суррогатным спиртнымСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
ВОЛМА: цифровое развитие бизнеса – мотивация и развитие персоналаСмотреть фотографии
10:18
Власти Волгограда сокращают популярный автобусный маршрутСмотреть фотографии
09:57
Девушка на иномарке устроила ДТП в Волгограде с тремя пострадавшимиСмотреть фотографии
09:39
Десятикратно судимый селянин воровал овец у соседа в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:08
Почти 40 тысяч волгоградцев отправили в вынужденные отпускаСмотреть фотографии
19:41
На каждого пять минут: суды в Волгоградской области «пачками» штрафуют безмасочниковСмотреть фотографии
18:23
Новые волгоградские кладбища утонули в грязи из-за отсутствия дорогСмотреть фотографии
17:11
«Был взрыв и пламя»: в Волгограде жильцы пострадавшего дома боятся возвращаться в свои квартирыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
На полках волгоградских магазинов появилась молочка с QR-кодомСмотреть фотографии
15:58
Волгоградские аграрии перевыполнили план по экспорту зернаСмотреть фотографии
15:35
ЦИК РФ предложила оставить Виктора Черячукина главой облизбиркома на второй срокСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 