В Волгоградской области осудят браконьеров за убийство товарища на охоте

Расследования 08.12.2021 15:03
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08.12.2021 15:03
Двое браконьеров предстанут перед судом из-за трагедии, произошедшей на охоте. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Иловлинского района Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей 41-го и 43-х лет. Они обвиняются в браконьерстве, а один из них – в причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, 14 июня текущего года обвиняемые совместно со своим 42-летним знакомым решили поохотиться в Иловлинском районе, хотя это и было запрещено. Мужчинам удалось ранить косулю, однако, преследуя на машине раненную добычу, 43-летний мужчина по неосторожности нажал спусковой механизм и произвел выстрел, попав в своего приятеля. В результате 45-летний товарищ скончался на месте происшествия. Вину в произошедшем мужчины полностью признали.
Расследованием трагедии на охоте занимались следователи Иловлинского отдела СК СК по Волгоградской области. За браконьерство мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы, за нечаянное убийство одному из обвиняемых – до 2 лет лишения свободы.
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