Сады Придонья предлагают выиграть семейный уикенд в Сочи

Экономика 08.12.2021 11:50 Новости компаний
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08.12.2021 11:50 Новости компаний
Компания запустила новую рекламную кампанию в поддержку детской линейки торговой марки «Сады Придонья kids», в которой можно получить новогодние подарки.
В рамках продвижения детских соков в формате 200 мл в конце ноября 2021 года стартовала федеральная промоакция «Снежные каникулы с Садами Придонья» с еженедельными, ежемесячными подарками и главным призом – поездкой в Сочи на Красную Поляну.
«В течение этого года с помощью QR-кода на пачке сока дети и взрослые примеряли виртуальные маски, делали в них селфи, в игровой форме собирали урожай, поливали сад, перевозили сок, – говорит бренд-менеджер категории «Сок» компании «Сады Придонья» Ольга Соколова. – В преддверии Нового года мы позаботились о том, как разнообразить долгожданные зимние каникулы. Вкусный сок, новая увлекательная игра и многочисленные подарки от Садов Придонья помогут создать атмосферу наступающих праздников».
Каждую неделю разыгрываются подарочные сертификаты от партнеров компании «Сады Придонья». В перечне приятных сюрпризов – игра «Фруктовый тетрис», в которой можно выиграть планшет Apple IPad. Главный же приз – поездка в Сочи. Победителя и его семью ждет незабываемый уикенд на Красной Поляне в пятизвёздочном отеле. Подробности акции опубликованы на промосайте sady-promo.ru, где любой желающий может зарегистрироваться и испытать удачу.
Надо отметить, что новая рекламная кампания включает как поддержку в digital -пространстве – YouTube, Google, Mail.ru, так и на федеральных телеканалах, для которых был снят яркий анимационный ролик.
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