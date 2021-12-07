Сбер оказывает юрлицам бесплатную поддержку по комплаенс

Экономика 07.12.2021 12:14 Новости компаний
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07.12.2021 12:14 Новости компаний
Поддержка юридических лиц в Сбере стала сильнее. Даже не имея расчётного счёта в Сбербанке, предприниматели могут получить консультацию по вопросам комплаенс, обратившись за помощью по номеру горячей линии для корпоративных клиентов 0321(скажите: «Комплаенс»).
Юрлица, имеющие расчётный счёт в Сбербанке,дополнительно могут воспользоваться службойкомплаенс-консультантов, помогающих предотвратить нарушения требований по комплаенс. Заактивнымикорпоративными клиентамис большим количеством транзакцийбанк закрепляетперсонального комплаенс-консультанта на весь период обслуживания.
Комплаенс-поддержка действующих клиентов предусматривает:
— пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс;
— персональные рекомендации по работе в рамках 115-ФЗ;
— помощь и сопровождение в процессе сбора документов;
— дополнительную проверку перед сдачей документов по запросу банка;
— сопровождение в процессе реабилитации;
— работу с обращениями.
Если хотя бы одно из требований по комплаенс не выполняется клиентом, банк направляет клиенту персональные рекомендации в интернет-банке СберБизнес.
Комплаенс-поддержка юрлиц, не являющихся клиентами, включает:
— пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс;
— общие рекомендации по ведению бизнеса по 115-ФЗ.
Станислав Карташов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360»: «Подводя итоги года, мы увидели, что за последние три года развитие комплаенс-сервисов в банке привело к снижению количества ограничений по использованию клиентами удалённой работы со счетами по причине комплаенс в 2,5 раза. А удовлетворённость процессом поддержки выросла на 21 п.п., при этом количество жалоб снизилось в шесть раз. Банк накопил уникальные знания о деятельности бизнеса различных отраслей и рад использовать их во благо клиентов, предоставив им полезные бесплатные сервисы, в том числе службу комплаенс-консультантов. Уверен, что благодаря импредпринимателямстанет проще вести свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Мы также разработали обучающиематериалы по комплаенс, которые ежемесячно изучает более 800 000 человек, причём 30% из них— не клиенты Сбера. Поэтому мы решили дать возможность предпринимателям, не являющимся нашими клиентам, протестировать бесплатную поддержку по комплаенс от Сбера и получить качественные базовые консультации по 115-ФЗ».
Помимо горячей линии и поддержки по комплаенс, клиентам Сбера доступны консультации по вопросам комплаенс в онлайн-чате СберБизнеса. Больше о мерах 115-ФЗ — на сайте банка.
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