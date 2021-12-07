Юная мошенница из Волгограда оставила 13 клиентов без денег и одежды

Расследования 07.12.2021 10:45
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07.12.2021 10:45
Перед судом в Волгограде по обвинению в мошенничестве предстанет 22-летняя местная жительница, которая устроила в интернете фейковую распродажу брендовых вещей. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, девушка обвиняется в совершении 13 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Как установлено в ходе расследования, обвиняемая создала страницу в социальной сети, где опубликовала объявления о продаже женской одежды, обуви и сумок популярных брендов. Под предлогом продажи товаров она требовала от клиентов 100% предоплаты, после чего на связь с гражданами больше не выходила.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. Вину в содеянном обвиняемая полностью признала.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №120 Центрального судебного района Волгограда.
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