Экономика

Банк «Открытие»: новая индексация тарифов РЖД не разгонит инфляцию

Экономика 06.12.2021 18:46
0
06.12.2021 18:46


Управляющий директор сектора транспорта аналитического управления «Открытие Research» Александр Полыгалов: 
На заседании правительства 2 декабря был одобрен проект финансового плана и инвестпрограммы РЖД на следующие три года. Согласно новому плану, расходы монополии вырастут до 1,02 трлн руб. в 2022 г и до 1,14 трлн руб. в 2023 г., а в 2024 г. составят 1,1 трлн руб. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, инвестиции будут направлены на расширение Восточного коридора, что включает увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба, а также создание Северного широтного хода для развития транспортной инфраструктуры в Арктике, обновление железнодорожного сообщения Центрального транспортного узла и другие цели.
Увеличение инвестпрограммы потребует индексации тарифов на перевозку выше инфляции: на 6,8% в 2022 г., 6,6% в 2023 г., и на 6,1% – в 2024 г. Предлагаемая индексация заметно выше, чем в предыдущие три года: 3,56% в 2019 г.; 3,5% в 2020 г.; 3,7% в 2021. При этом было решено отказаться от обсуждаемого ранее перехода к индексации тарифов в соответствии с индексом ценового давления, который мог стать для экономики дополнительным инфляционным драйвером.
С точки зрения экономики рост индексации тарифов РЖД нужен, чтобы в рамках возросших цен на стройматериалы, металлы и топливо не допустить дефицита инвестпрограммы РЖД.
Предлагаемая индексация станет единоразовой и привязана к уже произошедшему росту цен на основные грузы, перевозимые по ж. д. – она лишь частично снизит возросшие доходы грузоотправителей. Так, по данным ИПЕМ, в октябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2020 г. транспортная составляющая за услуги РЖД в цене угля снизилась с 30,2% до 10,4%; в цене удобрений – с 7,1% до 3,4%; в цене черных металлов – с 8,2% до 6,1%; в цене зерновых грузов – с 6,1% до 5,2%. Снижение произошло именно из-за роста цен на все эти грузы. Следует учесть, что вслед за ростом цен на металлы выросли цены на многие строительные грузы, что уменьшило транспортную составляющую также и в их цене. При этом по данным РЖД за январь – ноябрь 2021 г. погрузка угля на сети РЖД составила 29% от общей величины погрузки за январь – ноябрь 2021 г.; погрузка удобрений – 5%; погрузка черных металлов и лома черных металлов – 7%; погрузка зерновых грузов – 2%, погрузка строительных грузов – 10%. Иными словами, в этом году снизилась транспортная составляющая в ценах грузов, формирующих половину погрузки на железную дорогу. Повышенная индексация тарифов РЖД лишь немного компенсирует ее падение.
От новой индексации тарифов теоретически могут пострадать лишь грузовладельцы, у которых цены на перевозимые по железной дороге товары не выросли за 2021 г. При этом выросли они практически на все основные грузы, за исключением отдельных специфических массовых строительных грузов, где доминируют закупки по госконтрактам, таких, как песок или щебень.
Однако небольшие риски влияния новых тарифов на инфляцию остаются, и чтобы этого не допустить, необходима бдительность регуляторов – в частности ФАС. Это удержит отдельных грузополучателей от повышения цен на свои товары под предлогом якобы выросших логистических затрат. Без вмешательства регуляторов возобладает стандартная логика вида: «Выросли тарифы РЖД – нужно поднять цены и на перевозимые грузы».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
06.12.2021 17:20
Экономика 06.12.2021 17:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 15:48
Экономика 06.12.2021 15:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 14:21
Экономика 06.12.2021 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 13:23
Экономика 06.12.2021 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 13:02
Экономика 06.12.2021 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 11:23
Экономика 06.12.2021 11:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 11:21
Экономика 06.12.2021 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2021 18:04
Экономика 03.12.2021 18:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.12.2021 13:09
Экономика 03.12.2021 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2021 11:42
Экономика 03.12.2021 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2021 10:40
Экономика 03.12.2021 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2021 10:10
Экономика 03.12.2021 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2021 09:23
Экономика 03.12.2021 09:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2021 20:17
Экономика 02.12.2021 20:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2021 17:04
Экономика 02.12.2021 17:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:30
Один миллиард рублей нацпроекта может «смыться» в новых ливневках ВолгоградаСмотреть фотографии
17:50
«Гонконгский» грипп выявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:35
Wink поздравляет со 100-летием Санкт-Петербургскую филармонию и эксклюзивно показывает фильм «Соло для зала с оркестром»Смотреть фотографии
17:24
Многодетные годами ждут земельные участки в Заволжье Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:24
Коронавирус унес жизнь 28-летней волгоградки с болезнью сердцаСмотреть фотографии
17:07
Лишили звания и свободы: в Волгограде не нашли оправдания подкинувшим наркотик полицейскимСмотреть фотографии
16:44
Повышение квалификации и новые профессии – что волгоградцы изучают онлайнСмотреть фотографии
16:43
На дорогах Волгоградской области ухудшилась видимость из-за туманаСмотреть фотографии
16:16
Бочаров вручил митрополиту Герману высшую награду Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:49
Тело неизвестного мужчины без обуви и верхней одежды нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:45
Чиновников в волгоградской глубинке обязали раскошелиться на защиту школ от терроризмаСмотреть фотографии
15:03
Экс-полицейского осудят за попытку получения крупной взятки в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:54
Артем Куликов стал главным тренером волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
12:42
Волгоградец зверски расправился со своей супругой в ваннойСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области 118 антимасочников нарвались на штрафыСмотреть фотографии
12:15
Оперштаб раскрыл убийственную статистику одного дня коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:56
Волгоградец в погоне за сексом потерял 58 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде угнали два авто советского автопромаСмотреть фотографии
11:29
В волгоградских больницах освободились 1700 ковидных коекСмотреть фотографии
10:31
Со снежных трасс в Волгоградской области слетели две машиныСмотреть фотографии
10:13
Под Волгоградом из-за выезда на встречку пострадали двое взрослых и ребенокСмотреть фотографии
09:50
У волгоградских перевозчиков аннулировали лицензии в Москве и ПодмосковьеСмотреть фотографии
09:00
«Диалоги об искусстве»: Волгоградский государственный институт искусств и культуры реализовал крупный международный проектСмотреть фотографии
08:45
«Всю жизнь спасала других»: в Волгограде умерла врач-реаниматологСмотреть фотографии
19:04
Бюджет волгоградского СК «Ротор» составил за год 830 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:32
Пациенты взыскали с волгоградского ковидария расходы на лекарстваСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде «шоколадного» воришку отправили на обязательные работыСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде на поврежденной подстанции пострадал сварщикСмотреть фотографии
13:43
Гигантская пробка из фур парализовала трассу «Волгоград – Саратов»Смотреть фотографии
12:50
Зима по расписанию: в Волгоградской области намело первые сугробы (ФОТО)Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 