Банк «Открытие»: новая индексация тарифов РЖД не разгонит инфляцию





Управляющий директор сектора транспорта аналитического управления «Открытие Research» Александр Полыгалов:

На заседании правительства 2 декабря был одобрен проект финансового плана и инвестпрограммы РЖД на следующие три года. Согласно новому плану, расходы монополии вырастут до 1,02 трлн руб. в 2022 г и до 1,14 трлн руб. в 2023 г., а в 2024 г. составят 1,1 трлн руб. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, инвестиции будут направлены на расширение Восточного коридора, что включает увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба, а также создание Северного широтного хода для развития транспортной инфраструктуры в Арктике, обновление железнодорожного сообщения Центрального транспортного узла и другие цели.

Увеличение инвестпрограммы потребует индексации тарифов на перевозку выше инфляции: на 6,8% в 2022 г., 6,6% в 2023 г., и на 6,1% – в 2024 г. Предлагаемая индексация заметно выше, чем в предыдущие три года: 3,56% в 2019 г.; 3,5% в 2020 г.; 3,7% в 2021. При этом было решено отказаться от обсуждаемого ранее перехода к индексации тарифов в соответствии с индексом ценового давления, который мог стать для экономики дополнительным инфляционным драйвером.

С точки зрения экономики рост индексации тарифов РЖД нужен, чтобы в рамках возросших цен на стройматериалы, металлы и топливо не допустить дефицита инвестпрограммы РЖД.

Предлагаемая индексация станет единоразовой и привязана к уже произошедшему росту цен на основные грузы, перевозимые по ж. д. – она лишь частично снизит возросшие доходы грузоотправителей. Так, по данным ИПЕМ, в октябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2020 г. транспортная составляющая за услуги РЖД в цене угля снизилась с 30,2% до 10,4%; в цене удобрений – с 7,1% до 3,4%; в цене черных металлов – с 8,2% до 6,1%; в цене зерновых грузов – с 6,1% до 5,2%. Снижение произошло именно из-за роста цен на все эти грузы. Следует учесть, что вслед за ростом цен на металлы выросли цены на многие строительные грузы, что уменьшило транспортную составляющую также и в их цене. При этом по данным РЖД за январь – ноябрь 2021 г. погрузка угля на сети РЖД составила 29% от общей величины погрузки за январь – ноябрь 2021 г.; погрузка удобрений – 5%; погрузка черных металлов и лома черных металлов – 7%; погрузка зерновых грузов – 2%, погрузка строительных грузов – 10%. Иными словами, в этом году снизилась транспортная составляющая в ценах грузов, формирующих половину погрузки на железную дорогу. Повышенная индексация тарифов РЖД лишь немного компенсирует ее падение.

От новой индексации тарифов теоретически могут пострадать лишь грузовладельцы, у которых цены на перевозимые по железной дороге товары не выросли за 2021 г. При этом выросли они практически на все основные грузы, за исключением отдельных специфических массовых строительных грузов, где доминируют закупки по госконтрактам, таких, как песок или щебень.

Однако небольшие риски влияния новых тарифов на инфляцию остаются, и чтобы этого не допустить, необходима бдительность регуляторов – в частности ФАС. Это удержит отдельных грузополучателей от повышения цен на свои товары под предлогом якобы выросших логистических затрат. Без вмешательства регуляторов возобладает стандартная логика вида: «Выросли тарифы РЖД – нужно поднять цены и на перевозимые грузы».