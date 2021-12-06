Один миллиард рублей нацпроекта может «смыться» в новых ливневках Волгограда





Аудиторы КСП Волгограда выразили обеспокоенность в связи с тем, что новые очистные сооружения, которые построили в городе за последние годы, по-прежнему не имеют хозяина. Как сообщили ИА «Высота 102» в контрольно-счетной палате, проблема ветхих бесхозных ливневок существует в городе-миллионнике уже много лет. Строительство новых объектов системы ливневой канализации, которое было начато два года назад, должно было исправить сложившуюся ситуацию. Так, с 2019 по 2021 годы в городе было запланировано строительство четырнадцати локальных очистных сооружений на средства федерального, областного и городского бюджетов. На эти цели было выделено около 1,3 миллиарда рублей.

Однако фактически в Волгограде осуществлялось строительство 13 локальных очистных сооружений. Объект на коллекторе по ул. Калинина так и не был возведен. При этом, отметили аудиторы КСП, коллекторы ливневой канализации числятся в муниципальной имущественной казне и не переданы какой-либо организации. Ни одно структурное подразделение администрации города до сих не наделено полномочиями по контролю за содержанием, эксплуатацией и развитием системы ливневой канализации Волгограда.

Мало того, в проекте бюджета Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы расходы, необходимые для дальнейшей эксплуатации и содержания очистных сооружений, не предусмотрены.

В КСП Волгограда отмечают, что построенные очистные сооружения при их использовании без технического обслуживания могут утратить эксплуатационные и функциональные характеристики. В таком случае расходы на строительство будут являться безрезультативными, опасаются аудиторы.

В адрес администрации Волгограда уже отправлены предложения устранить выявленные недостатки – найти ливневкам хозяина и заложить средства в бюджете города на их обслуживание.

Напомним, введение в эксплуатацию новых объектов ливневой канализации, как ранее поясняли в администрации Волгоградской области, строительство которых велось в рамках нацпроекта «Экология», позволит проводить сбор и удаление с территории города 80% дождевых, ливневых и талых вод водоотводящими коллекторами с очисткой до предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, нефтепродуктов, а также сократить объём отводимых в Волгу неочищенных сточных вод на 1210 тысяч м3 в год.

Ранее растаявший снег вместе с грязью, дождевые потоки и т.д. попадали в неё без какой-либо очистки непосредственно из ливневой канализации. Благодаря включению предложений региона в нацпроект «Экология» на 13 водовыпусках в Красноармейском, Кировском, Советском, Ворошиловском, Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском были смонтированы установки очистки производительностью 100-400 литров в секунду с глубиной заложения до 8 метров от поверхности.