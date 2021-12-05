Происшествия

В Волгограде на поврежденной подстанции пострадал сварщик

Происшествия 05.12.2021 13:44
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05.12.2021 13:44


Сегодня во время проведения сварочных работ на подстанции в Дзержинском районе Волгограда, где из-за технологического нарушения разрушилось полздания, пострадал человек. О госпитализации рабочего с этого объекта сообщили пользователи соцсетей. В облдзраве информацию подтвердили, сообщив, что пострадавший бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу скорой помощи №25. В настоящее время он проходит обследование. Состояние пациента опасений не вызывает.
В свою очередь в пресс-службе компании «Россети Юг» пояснили, что сотрудник получил небольшой ожог пальцев рук при проведении сварочных работ. Угрозы его жизни и здоровью нет. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, утром 3 декабря жители поселка Ангарский сообщили о взрыве на подстанции «Пионерская» на улице Нильской. По словам очевидцев, в результате инцидента частично обрушилось хозяйственное здание. По данным компании «Россети Юг», в результате технологического нарушения на подстанции произошло локальное ограничение в подаче электричества в Дзержинском районе Волгограда. Без электроэнергии остались многоквартирные дома и ряд социальных учреждений, жизненно важные объекты немедленно переключились на резервные источники питания. Сегодня на подстанции проводились технические работы, о которых накануне предупреждали в оперативной межведомственной группе, контролирующей ликвидацию последствий инцидента на энергообъекте. Отмечалось, что возможны сбои в электроснабжении, так как бригады энергетиков продолжают замену поврежденных кабелей на новые. По данным межведомственной группы, полное восстановление работы подстанции займет ориентировочно еще несколько дней, на протяжении которых возможны отключения электроэнергии.

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