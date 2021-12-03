Общество 03.12.2021 09:54
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03.12.2021 09:54
Оперативные бригады компании «Россети Юг» подключают жителей Дзержинского района Волгограда к энергоснабжению по резервным схемам. Локальное ограничение в подаче электричества в одном из районов города произошло в результате технологического нарушения на подстанции. В настоящий момент энергетики проводят восстановительные работы.
Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, социально значимые объекты обеспечены электроэнергией при помощи передвижных резервных источников питания.
Напомним, специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» продолжают работать в режиме повышенной готовности и осуществляют усиленный контроль за функционированием объектов электросетевого комплекса.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.
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