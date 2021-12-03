В поселке Ангарский в Волгограде дали свет после аварии на подстанции





Восстановлено энергоснабжение всех домов в поселке Ангарский в Дзержинском районе Волгограда после утренней аварии на подстанции «Пионерская» на улице Нильской. Запитана также оставшаяся котельная, отопление в ближайшее время вернется в квартиры волгоградцев, сообщил замгубернатора Волгоградской области, руководитель оперативной межведомственной рабочей группы Олег Николаев.

«По поручению губернатора были привлечены дополнительные силы и средства, что позволило в кратчайшие сроки справиться с задачей — в настоящее время уже запитана оставшаяся котельная, – сказал Николаев. – Идёт заполнение системы теплоснабжения ресурсом».

Оперативная межведомственная группа продолжит работать вплоть до полной ликвидации последствий аварии, добавили в пресс-службе областной администрации. Энергетики компании «Россети Юг» продолжают работы по восстановлению оборудования подстанции.