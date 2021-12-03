В поселке Ангарский в Волгограде дали свет после аварии на подстанции

Общество 03.12.2021 21:16
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03.12.2021 21:16
Восстановлено энергоснабжение всех домов в поселке Ангарский в Дзержинском районе Волгограда после утренней аварии на подстанции «Пионерская» на улице Нильской. Запитана также оставшаяся котельная, отопление в ближайшее время вернется в квартиры волгоградцев, сообщил замгубернатора Волгоградской области, руководитель оперативной межведомственной рабочей группы Олег Николаев.
«По поручению губернатора были привлечены дополнительные силы и средства, что позволило в кратчайшие сроки справиться с задачей — в настоящее время уже запитана оставшаяся котельная, – сказал Николаев. – Идёт заполнение системы теплоснабжения ресурсом».
Оперативная межведомственная группа продолжит работать вплоть до полной ликвидации последствий аварии, добавили в пресс-службе областной администрации. Энергетики компании «Россети Юг» продолжают работы по восстановлению оборудования подстанции.
Напомним, минувшим утром жители поселка Ангарский в Волгограде сообщили о взрыве на подстанции «Пионерская» на улице Нильской. По словам очевидцев, в результате инцидента частично обрушилось хозяйственное здание. По данным компании «Россети Юг», в результате технологического нарушения на подстанции произошло локальное ограничение в подаче электричества в Дзержинском районе Волгограда. Без электроэнергии остались многоквартирные дома и социальные учреждения, жизненно важные объекты немедленно переключились на резервные источники питания.
Оперативные бригады энергетиков сразу же приступили к восстановлению электроснабжения. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание и сформировал межведомственную рабочую группу, поручив максимально быстро подключить жителей к теплу и возобновить подачу электроэнергии. В связи с инцидентом прокуратура Волгоградской области организовала проверку.
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