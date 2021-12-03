В Дзержинском районе Волгограда произошел взрыв на подстанции

Происшествия 03.12.2021 09:05
0
03.12.2021 09:05
В Волгограде произошел взрыв на подстанции 110 кв "Пионерская" на улице Нильской в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, частично обрушилось хозяйственное здание. Десятки домов в поселке Ангарский остались без электричества и отопления, это территория 1/10 Дзержинского района. В администрации Волгограда ИА "Высота 102" пояснили, что в настоящее время энергетики ведут восстановительные работы. На этот период специалисты ООО «Концессии теплоснабжения» обеспечат работу городских котельных при помощи передвижных электрогенераторов. В ближайшее время подача ресурсов абонентам, запитанным от данных источников, будет возобновлена.
Автор фото Александр Бервин
Реклама
Подозреваемых в вымогательстве и похищении людей задержали в Волжском03.12.2021 10:16
Происшествия 03.12.2021 10:16
Под Волгоградом вооруженная женщина-полицейский задержала дерзкого гонщика (ВИДЕО)02.12.2021 22:38
Происшествия 02.12.2021 22:38
Волгоградская пенсионерка не спасла от мошенников 2,6 млн рублей02.12.2021 17:09
Происшествия 02.12.2021 17:09
Первый рабочий день продавца елок в Волгограде закончился кражей02.12.2021 13:28
Происшествия 02.12.2021 13:28
В Волгограде водитель сбил женщину и скрылся02.12.2021 10:43
Происшествия 02.12.2021 10:43
В жилом доме под Волгоградом рано утром загорелись балконы02.12.2021 09:47
Происшествия 02.12.2021 09:47
Зазевавшийся пешеход погиб под колесами фуры на юге Волгограда01.12.2021 21:57
Происшествия 01.12.2021 21:57
Волгоградец стал жертвой ДТП с тягачом на трассе в Калмыкии (ВИДЕО)01.12.2021 15:19
Происшествия 01.12.2021 15:19
Из пруда в Волгоградской области достали "Ниву" с мертвым водителем01.12.2021 10:47
Происшествия 01.12.2021 10:47
В Волгоградской области сгорели «Лэнд Крузер» и «Ягуар»01.12.2021 09:03
Происшествия 01.12.2021 09:03
В волгоградском СИЗО нашли тело обвиняемого в убийстве арестанта30.11.2021 16:59
Происшествия 30.11.2021 16:59
В Волгограде экстренно приземлился самолет из Нижневартовска30.11.2021 10:18
Происшествия 30.11.2021 10:18
Водитель легковушки умер после наезда на дерево под Волгоградом30.11.2021 09:51
Происшествия 30.11.2021 09:51
Под Волгоградом пациентка с пистолетом напала на врача-терапевта30.11.2021 09:35
Происшествия 30.11.2021 09:35
Молодой волжанин чуть не сгорел с автомобилем в охваченном огнем гараже30.11.2021 09:30
Происшествия 30.11.2021 09:30
Реклама