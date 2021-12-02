Волгоградская пенсионерка не спасла от мошенников 2,6 млн рублей





Аферисты убедили 73-летнюю пенсионерку из Волгограда перевести все сбережения в безопасную ячейку банка и даже прислали к женщине человека под видом инкассатора. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, женщина сняла со счетов в общей сложности 2 миллиона 600 тысяч рублей, из которых 2 миллиона она отдала "инкассатору". На следующий день пенсионерка перечислила еще 600 тысяч рублей через банкомат на счета, который ей продиктовал якобы работник службы безопасности банка по телефону.

Только рассказав родственникам о случившемся она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.



