Волгоградская пенсионерка не спасла от мошенников 2,6 млн рублей

Происшествия 02.12.2021 17:09
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02.12.2021 17:09
Аферисты убедили 73-летнюю пенсионерку из Волгограда перевести все сбережения в безопасную ячейку банка и даже прислали к женщине человека под видом инкассатора. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, женщина сняла со счетов в общей сложности 2 миллиона 600 тысяч рублей, из которых 2 миллиона она отдала "инкассатору". На следующий день пенсионерка перечислила еще 600 тысяч рублей через банкомат на счета, который ей продиктовал якобы работник службы безопасности банка по телефону.
Только рассказав родственникам о случившемся она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
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