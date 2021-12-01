









Сегодняшнее заседание областной думы, где рассматривался вызвавший неоднозначную реакцию в обществе вопрос о поддержке федерального законопроекта о внесении изменений «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», проходило с усилением мер безопасности. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», рядом со зданием регпарламента дежурили две машины ППС, около входа стояли сотрудники Росгвардии и казаки. Впрочем, не обошлось без одиночных пикетов. Несколько человек по очереди постояли с плакатами, содержание которых сводилось к призыву к депутатам не поддерживать данный закон.





Хотя решение областной думы, которая в итоге поддержала федеральный законопроект, и было ожидаемым, однако обсуждение данного вопроса оказалось весьма острым и показало неоднозначное отношение депутатов к введению QR-кодов. Перед сегодняшним заседанием, напомним, федеральный законопроект одобрили 24 депутата областной думы от партии "Единая Россия". Докладчик депутат-единоросс Михаил Струк , который презентовал суть закона, уверял присутствующих, что закон направлен «не на ограничение прав граждан, а исключительно на борьбу с коронавирусом», а также доложил, что его одобрила администрация Волгоградской области. Такого же мнения придерживалась и председатель комитета по охране здоровья областной думы Наталья Семенова, подчеркнувшая, что данные меры принимаются для сохранения жизней граждан.





Дальнейшие выступления некоторых депутатов, между тем, показали, что согласия среди народных избранников по резонансной теме все-таки нет. В частности, депутат Александр Осипов заявил, что он получил около трех тысяч обращений граждан, протестующих против данной меры, которые он уже отправил в Госдуму. Депутат подчеркнул, что он не является антиваксером и склонен доверять даже той вакцине, которая не прошла исследований. Однако, по его мнению, данный законопроект не защищает здоровье граждан, а лишь порождает недоверие к процессу получения персональных данных, в том числе и медицинской информации, и вносит раскол в обществе. Александр Осипов, впрочем, добавил, что готов поддержать закон, если депутаты продемонстрируют свои QR-коды, добавив, что уверен в том, что их у его коллег нет. Заявление депутата вызвало гул в зале и некоторые депутаты начали включать свои телефоны, поворачивая их к Александру Осипову. Однако председательствующий Сергей Булгаков, который сегодня заменял Александра Блошкина, прервал процесс на самом интересном и призвал прекратить это «мини-шоу».





Впрочем, Сергею Булгакову пришлось еще больше понервничать после выступления депутата-коммуниста Владимира Иванова от Михайловского избирательного округа. «Мы против этого закона. Есть обращения граждан, которые уже перешли в стихийные протесты, на что полиция ответила им прессингом. Граждан преследуют, задерживают, уже есть решения судов об их наказании. Губернатор только заявил, что на 33% снизилось количество госпитализаций, а мы усиливаем репрессии. Полицаи есть, есть подпольщики, есть преследуемые. Ничего это не напоминает? Всегда это плохо кончалось», - заявил Владимир Иванов.

На слова своего коллеги Сергей Булгаков отреагировал эмоционально. «У нас есть полицейские. А вот ваши параллели к другому ведут. Вы нарушаете депутатскую этику», - в голосе Сергея Булгакова прозвучали угрожающие нотки.

Депутат от ЛДПР Алексей Логинов также высказался против введения QR-кодов на территории всей России. В качестве примера он привел Татарстан, где, по его словам, введение кодов на общественном транспорте не привело к увеличению желающих привиться.





Его поддержал депутат по фракции Александр Кузьмин, предложивший провести опрос общественного мнения по данному вопросу. «Тогда мы будем иметь объективную картину, мы же сейчас не понимаем, что происходит. А мы хотим, чтобы 30 человек доложили в федеральный центр свое «одобрямс» и, возможно, ввели в заблуждение, может быть, и президента», - пояснил он свою позицию. Также Александр Кузьмин признал факт неприятия QR-кодов среди своих знакомых, которые привились среди первых в добровольном порядке, однако выступают против использования таких кодов. Депутат предположил, что такое отношение общества может быть связано с тем, что наша страна является православной. Также на общественное мнение, по его словам, могут наложить «отголоски войны», когда «в концлагерях набивали номера».





Михаил Струк, в свою очередь, предложил не проводить аналогии с Великой Отечественной войной. «QR-код – это ни в коем случае не порядковый номер. Это больше похоже на платежные документы, которые очень удобны. Это своего рода номер функции сделки, причем временной», - пояснил он. По его словам, главная задача данного законопроекта заключается в том, чтобы достучаться до граждан, чтобы они поняли, что единственный способ поставить заслон пандемии – это достижение коллективного иммунитета, который можно получить только через вакцинацию.





Сергей Булгаков подчеркнул, что в законопроекте нет ни одного слова о принудительной вакцинации. «Пожалуйста, не вакцинируйтесь, не ходите в кафе, заказывайте еду по интернету и вам привезут ее без QR-кода», - заметил он. При этом первый заместитель председателя областной думы признал, что слово QR-код, действительно, многим режет слух. Но успокоил, напомнив, что сейчас в правительстве России думают, как его назвать по-другому, например, паспортом здоровья.

В конечном итоге федеральный законопроект был поддержан 26 депутатами, против высказались десять парламентариев.

Напомним, Госдума рассмотрит внесение изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 15 декабря. Он предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Предполагается, что такие меры будут действовать до 1 июня 2022 года.