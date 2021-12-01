









Камеры видеонаблюдения запечатлели момент поджога двух иномарок в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, полиция ищет злоумышленника, который облил "Тойоту Лэнд Крузер-200" и "Ягуар ХJ" горючей жидкостью из канистры и поджег их. Действия злоумышленника также зафиксировала видеокамера.





Как ранее сообщалось, происшествие случилось накануне на улице Калинина в начале седьмого вечера. У автомобилей "Лэнд Крузер" 2016 года выпуска и "Ягуар" 2013 года выпуска горели моторные отсеки на площади 4 кв.м. Пожарные расчеты 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18.23 ч. Погибших и пострадавших нет.





Известно, что обе машины принадлежат 47-летнему местному фермеру.

В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что возгорание произошло в результате умышленного поджога. Машины в момент совершения поджога были припаркованы у домовладения потерпевшего.





Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области