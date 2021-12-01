Расследования

Момент поджога «Лэнд Крузер» и «Ягуар» в Волгоградской области попал на видео

Расследования 01.12.2021 13:30
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01.12.2021 13:30




Камеры видеонаблюдения запечатлели момент поджога двух иномарок в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, полиция ищет злоумышленника, который облил "Тойоту Лэнд Крузер-200" и "Ягуар ХJ" горючей жидкостью из канистры и поджег их. Действия злоумышленника также зафиксировала видеокамера.

Как ранее сообщалось, происшествие случилось накануне на улице Калинина в начале седьмого вечера. У автомобилей "Лэнд Крузер" 2016 года выпуска и "Ягуар" 2013 года выпуска горели моторные отсеки на площади 4 кв.м. Пожарные расчеты 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18.23 ч. Погибших и пострадавших нет. 

Известно, что обе машины принадлежат 47-летнему местному фермеру.
В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что возгорание произошло в результате умышленного поджога. Машины в момент совершения поджога были припаркованы у домовладения потерпевшего. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. 
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области

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