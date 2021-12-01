Расследования 01.12.2021 13:30
0
01.12.2021 13:30
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент поджога двух иномарок в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, полиция ищет злоумышленника, который облил "Тойоту Лэнд Крузер-200" и "Ягуар ХJ" горючей жидкостью из канистры и поджег их. Действия злоумышленника также зафиксировала видеокамера.
Как ранее сообщалось, происшествие случилось накануне на улице Калинина в начале седьмого вечера. У автомобилей "Лэнд Крузер" 2016 года выпуска и "Ягуар" 2013 года выпуска горели моторные отсеки на площади 4 кв.м. Пожарные расчеты 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18.23 ч. Погибших и пострадавших нет.
Известно, что обе машины принадлежат 47-летнему местному фермеру.
В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что возгорание произошло в результате умышленного поджога. Машины в момент совершения поджога были припаркованы у домовладения потерпевшего.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
Волгоградец избивал 11-летнего сына за плохие оценки01.12.2021 14:00
Расследования 01.12.2021 14:00
Борт из Волгограда аварийно приземлился в Санкт-Петербурге из-за неисправного крыла01.12.2021 09:47
Расследования 01.12.2021 09:47
Водитель BMW из Ростова-на-Дону идет под суд за роковой обгон в Волгоградской области30.11.2021 16:02
Расследования 30.11.2021 16:02
Виновника смертельного наезда на инвалида в Волжском вычислили по крови на машине30.11.2021 14:53
Расследования 30.11.2021 14:53
Сотрудницы крупной компании осуждены за сбыт фальсификата в стоматологии Волгограда30.11.2021 11:29
Расследования 30.11.2021 11:29
В Волгограде 90-летняя пенсионерка отсудила кругленькую сумму за падение в троллейбусе29.11.2021 17:39
Расследования 29.11.2021 17:39
Посетителю кафе в Волгограде разбили голову29.11.2021 15:53
Расследования 29.11.2021 15:53
В Волгограде фитнес-тренера приговорили за наркотики к 7,5 годам колонии29.11.2021 14:48
Расследования 29.11.2021 14:48
Жителя Волгограда осудили за пьяную драку с полицейскими29.11.2021 12:18
Расследования 29.11.2021 12:18
Пассажир автобуса «Москва-Волгоград» провозил зелье в кейсе из-под наушников29.11.2021 12:05
Расследования 29.11.2021 12:05
Оглашен приговор по делу о гибели волгоградки от взрыва газа в квартире29.11.2021 11:54
Расследования 29.11.2021 11:54
Под Волгоградом соседи подрались из-за вкопанной в землю автопокрышки28.11.2021 11:25
Расследования 28.11.2021 11:25
В трусах и в тазиках: двое блогеров поплатились за «голое» шоу на дороге в Волгограде26.11.2021 14:04
Расследования 26.11.2021 14:04
Пятеро арестантов пытались покончить с собой в СИЗО Волгограда25.11.2021 17:17
Расследования 25.11.2021 17:17
В Волгоградской области отверженный ухажер осужден на 12 лет за убийство девушки25.11.2021 17:06
Расследования 25.11.2021 17:06
Реклама