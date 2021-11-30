Происшествия

В волгоградском СИЗО нашли тело обвиняемого в убийстве арестанта

Происшествия 30.11.2021 16:59
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30.11.2021 16:59


В СИЗО №4 в Волгограде обнаружено тело 61-летнего мужчины. В пресс-службе УФСИН по Волгоградской области ИА «Высота 102» рассказали, что причиной смерти мужчины стал суицид. «Признаков насильственной смерти не обнаружено, проводится проверка», – прокомментировали происшествие в ведомстве. Погибший мужчина обвинялся по статье «Убийство», уточнили в УФСИН. При этом здесь отметили, что арестант не был связан с группой молодых людей, которые недавно пытались покончить с собой в СИЗО №4. 
Напомним, это уже не первый инцидент в СИЗО Волгограда. Так, в СИЗО №1 погиб 22-летний Равиль Расулов. Его родные не верят в суицид молодого человека и требуют расследовать обстоятельства его гибели. После этого в СИЗО №4 несколько арестантов, знакомых с Равилем Расуловым, пытались покончить с собой. Родственники молодых людей считают, что на это они пошли в знак протеста против провокаций и унижений со стороны сотрудников. В УФСИН, в свою очередь, заявили, что арестанты добивались таким образом послабления режимных требований и сообщили о направлении материалов для возбуждения уголовного дела за дезорганизацию деятельности следственного изолятора. 

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