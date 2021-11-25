Пятеро арестантов пытались покончить с собой в СИЗО Волгограда





Волгоградский правозащитник Игорь Нагавкин намерен обратиться к новому руководителю ФСИН России с просьбой посетить Волгоград и разобраться в череде событий, которые происходят в местных СИЗО. Поводом для этого стала новая драма, которая произошла в СИЗО №4 в Красноармейском районе Волгограда, рассказал ИА «Высота 102» Игорь Нагавкин. Так, по одной из версий сегодня в этом учреждении пытались покончить с собой пятеро арестантов в возрасте от 18 до 23 лет. Одного из них госпитализировали в ФКУ ЛИУ-15. По некоторым данным, молодые люди были знакомы с Равилем Расуловым, тело которого недавно было обнаружено в СИЗО №1.

Между тем, мама одного из арестантов, Юрия Драчкова рассказала корреспонденту ИА «Высота 102», что не верит в версию о попытке самоубийства своего сына. «Я об этом узнала случайно, от адвоката одного из парней, кто содержится в этом СИЗО. Он пришел к своему подзащитному, а он и мой сын, оказывается, в карцере. Раны им перебинтовали обычным бинтом и даже в больницу не отправили. Я звонила на горячую линию УФСИН, но мне отказались сообщать о состоянии моего сына», - плачет Оксана. «Юрий уже больше года сидит в СИЗО №4 за превышение необходимых пределов обороны – он подрался в кафе, - продолжила Оксана Драчкова. – У него были большие планы на жизнь, он хотел поступить в институт. Поэтому я не верю, что он хотел покончить с собой. А вот про то, что конвойные издевались над ними, провоцировали он мне еще раньше рассказывал».

Напомним, это не первый инцидент в волгоградских СИЗО. Именно в СИЗО №4 находился сначала Равиль Расулов, который затем был переведен в СИЗО №1 и скончался при странных обстоятельствах. Родные Равиля считают, что он умер от пыток и требуют возбуждения уголовного дела на сотрудников УФСИН.

К слову, сегодня Владимир Путин освободил от должности директора ФСИН России Александра Калашникова и назначил нового руководителя ведомства – Аркадия Гостева. Отставку Калашникова связывают со скандалами, которые разразились после опубликования кадров пыток в колониях.

В пресс-службе УФСИН по Волгоградской области так прокомментировали происшествие. "В следственном изоляторе №4 УФСИН России по Волгоградской области семеро подозреваемых и обвиняемых, не согласных с режимными требованиями, совершили акты членовредительства. Один из обвиняемых с целью послабления режимных требований, находясь в карцере, имитировал попытку суицида, после чего был направлен в лечебное исправительное учреждение №15 УФСИН России по Волгоградской области для проведения медицинского обследования.

Всем подозреваемым и обвиняемым на месте была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное. По указанным фактам проводится проверка. Рассматривается вопрос о направлении материалов для возбуждения уголовного дела по ч.2 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».





