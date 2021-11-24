Осеннее обострение: мошенники завалили волгоградцев электронными письмами





Массовая рассылка электронных писем с предложением о возврате страховых накоплений является уловкой мошенников, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сегодня многие жители региона получили в электронном виде уведомления от злоумышленников, которые представляются сотрудниками службы фин.мониторинга. В письме содержится ссылка на некие нормы закона, гарантирующие возврат страховых накоплений. Получателям писем предлагается в ручном режиме нажать на кнопку "Оформить возврат", а также использовать "уникальный номер перевода".

Полицейские настоятельно советуют не реагировать на такие сообщения, ничего не нажимать. "Если это сделать, то последуют просьбы сообщить данные банковской карты. В случае компрометации персональных данных последует списание денежных средств со счета владельца", - поясняют в региональном главке МВД.



