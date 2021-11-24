Росздравнадзор вычислил пятерых волгоградских антиваксеров

Федеральные новости 24.11.2021 10:31
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24.11.2021 10:31
Территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы на 37 активных антиваксеров. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Известия». Наибольшее количество противников вакцинации было выявлено в Карелии – оттуда поступило 18 материалов.
На втором месте Ростовская область — восемь материалов, а на третьем — Волгоградская область, где обнаружили пять противников вакцинации. Еще два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области. Об этом «Известия» узнали из ответов из самих субъектов, всего редакции ответили 83 местных Росздравнадзора. Запрос СМИ проигнорировали только в Москве и Подмосковье.
Напомним, Росздравнадзор 1 ноября направил в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы. Больше всего ведомство интересуют медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии предполагается по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, пояснили "Известиям" в пресс-службе Росздравнадзора.
Редакция ИА «Высота 102» направило запрос в территориальное управление Росздравнадзора по Волгоградской области с просьбой пояснить, кто попал в списки ведомства, каким образом их «вычислили», по каким критериям шел отбор и поиск противников вакцинации и не является ли сбор данных об антипрививочниках возрождением таких негативных явлений в обществе, как сбор информации о гражданах, имеющих отличное от официальной позиции мнение.
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