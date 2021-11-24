Росздравнадзор вычислил пятерых волгоградских антиваксеров





Территориальные органы Росздравнадзора за три недели собрали материалы на 37 активных антиваксеров. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Известия». Наибольшее количество противников вакцинации было выявлено в Карелии – оттуда поступило 18 материалов.

На втором месте Ростовская область — восемь материалов, а на третьем — Волгоградская область, где обнаружили пять противников вакцинации. Еще два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному агитатору нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области. Об этом «Известия» узнали из ответов из самих субъектов, всего редакции ответили 83 местных Росздравнадзора. Запрос СМИ проигнорировали только в Москве и Подмосковье.

Напомним, Росздравнадзор 1 ноября направил в регионы поручение искать людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в прокуратуру и следственные органы. Больше всего ведомство интересуют медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии предполагается по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, пояснили "Известиям" в пресс-службе Росздравнадзора.

Редакция ИА «Высота 102» направило запрос в территориальное управление Росздравнадзора по Волгоградской области с просьбой пояснить, кто попал в списки ведомства, каким образом их «вычислили», по каким критериям шел отбор и поиск противников вакцинации и не является ли сбор данных об антипрививочниках возрождением таких негативных явлений в обществе, как сбор информации о гражданах, имеющих отличное от официальной позиции мнение.



