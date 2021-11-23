ВТЗ стал победителем национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021»





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал лауреатом Национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» в номинации «Эффективный экоменеджмент». Церемония награждения состоялась 22 ноября в московском инновационно-образовательном комплексе «АРТ.Техноград».

Соискателями премии выступили 89 предприятий из 52 регионов России, которые активно внедряют современные решения по обеспечению экологической безопасности производств. ВТЗ представил на конкурс проект «Внедрение принципов ESG в системе экоменеджмента предприятия». Открытая презентация прошла на заводе в октябре в рамках совместного выездного заседания комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии и Экспертного совета Национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР».

В проекте отражен опыт внедрения на ВТЗ принципов ESG в систему экологического менеджмента. Он включает строительство современного административно-лабораторного комплекса ECO HOUSE ТМК, реализацию эколого-просветительского проекта ECOLAB с целью формирования экологической культуры жителей региона, организацию заводского Общественного экологического совета, куда входят экологи и сотрудники ВТЗ, участие в создании базовой кафедры по промышленной экологии в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ) и другие мероприятия.

«Коллектив ВТЗ системно и ответственно относится к вопросам экологической безопасности, внедрению в производственные процессы «зеленых» решений. Победа в номинации говорит о том, что мы на правильном пути. Хотел бы подчеркнуть, что уровень представленных на премию проектов очень высок, и мы уверены, что вместе с нашими коллегами из других отраслей выстраиваем эффективную стратегию ответственного природопользования», — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Национальная премия в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения наилучших доступных технологий в сфере экологии и природопользования в 22 номинациях.

Справка. Волжский трубный завод является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики, а также электросварные прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов.



