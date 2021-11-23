Электричку «Волжский-Волгоград» отменили из-за инцидента на путях





Сегодня утром была отменена пригородная электричка «Волжский-Волгоград». Электропоезд не прибыл на конечную на станцию в Волжском, в результате десятки горожан вынуждены были воспользоваться другим видом транспорта, однако без опозданий на работу и учебу не обошлось. При этом пассажиры, которые безуспешно ожидали электричку на других платформах, оказались в еще более сложном положении, так как их никто не проинформировал об отмене электропоезда.

В пресс-службе Приволжской железной дороги пояснили, что в 5:37 на участке Спартановка - Воссоединение из-за незапланированной остановки грузового состава был задержан пассажирский поезд № 302 Грозный - Волгоград. Время задержки составило около одного часа. В связи с длительной занятостью однопутного перегона был отменен пригородный поезд № 6423 Волжский - Волгоград.

Изменений в вечернем расписании электрички, следующей из Волгограда в Волжский, не ожидается.

Напомним, подобный инцидент произошел 30 сентября этого года. Тогда сбой в движении нескольких электричек произошел из-за застрявших на путях товарняков.



