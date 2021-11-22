Экономика

Банк «Открытие» стал лауреатом премии «Investment Leaders Award 2021»

Экономика 22.11.2021 12:34
0
22.11.2021 12:34


Банк «Открытие» завоевал ежегодную премию «Investment Leaders Award 2021» в трех номинациях – «ESG-инвестиция года», «Лучшая программа инвестиционного кредитования» и «Private Banking года».
Лучшей ESG-инвестицией года признан проект финансирования КПО «Восток» – крупнейшего в Европе комплекса по обезвреживанию, обработке и размещению твердых коммунальных отходов мощностью 1,2 млн тонн. Подмосковный комплекс запущен на проектную мощность в январе 2021 года и рассчитан на эксплуатацию в течение минимум 25 лет. Он позволяет не только снизить площади захоронения, но и нейтрализует самые агрессивные органические отходы. Банк «Открытие» стал финансовым партнером оператора этого комплекса – группы компаний «ЭкоЛайн», предоставив ей проектное финансирование на 7 млрд рублей.
Открытие Private Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – признано лучшим прайвет-банком года. Количество клиентов Открытие Private Banking превысило 5,5 тысяч, объем средств под управлением составляет 0,5 трлн рублей. Банк предлагает состоятельным клиентам широкий набор банковских и инвестиционных продуктов, инвестиционные и налоговые консультации, а также специальную программу нефинансовых услуг Lifestyle.
Лучшей программой инвестиционного кредитования экспертное жюри премии назвало кредитный продукт «Бесперебойное кредитование застройщиков», внедренный в банке «Открытие» в 2021 году. Это унифицированное продуктовое предложение для застройщиков жилья. Продукт обеспечивает финансирование всех стадий девелоперского цикла: мезонинное кредитование – на стадии приобретения участка, бридж-кредиты – на стадии предпроектных работ, проектное финансирование – на стадии строительства, кредит на развитие – при 30% готовности объекта. Это позволяет застройщикам обеспечивать непрерывный цикл реализации проектов. Банк «Открытие» занимает 4 место по объемам кредитования застройщиков в России, его доля на рынке финансирования жилищного строительства превышает 5%. В 38 регионах России с участием банка строится 369 жилых домов общей площадью более 3,5 млн квадратных метров.
Виктор Николаев, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:
«Победа в трех номинациях премии «Investment Leaders Award 2021» подтверждает, что за 3 года нам удалось с нуля создать в «Открытии» сильный корпоративный и инвестиционный бизнес. В качестве фокуса развития мы выбрали комплексную работу с застройщиками, ESG-инвестиции и развитие услуг для состоятельных клиентов – и теперь наши результаты в этих областях оценили не только клиенты, но и профессиональное сообщество. И конечно эта награда мотивирует нас и дальше совершенствоваться в ключевых направлениях бизнеса, предлагая клиентам новые продукты и решения».
«Investment Leaders Award» – ежегодная общественно значимая награда, вручается наиболее успешным участникам рынка инвестиций. В этом году на соискание премии было подано свыше 150 заявок. Победителей определяет жюри из числа известных экспертов банковского, инвестиционного и страхового рынка. Критериями оценки являются масштабность проектов, надежность компаний и банков-соискателей, объем инвестиций, профессионализм команды, эффективность решения, позиционирование бренда, репутация компании, бизнес-эффект.
Церемония награждения победителей «Investment Leaders Award 2021» состоялась 20 ноября в Москве в рамках «Investment Leaders Forum» – ежегодного инвестиционного форума, демонстрирующего лучший опыт участников отечественного рынка инвестиций.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
22.11.2021 15:21
Экономика 22.11.2021 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.11.2021 13:04
Экономика 22.11.2021 13:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.11.2021 13:01
Экономика 22.11.2021 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.11.2021 10:16
Экономика 22.11.2021 10:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.11.2021 08:16
Экономика 22.11.2021 08:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2021 15:12
Экономика 19.11.2021 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2021 15:07
Экономика 19.11.2021 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2021 14:12
Экономика 19.11.2021 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2021 12:40
Экономика 19.11.2021 12:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.11.2021 12:04
Экономика 19.11.2021 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 19:37
Экономика 18.11.2021 19:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 14:04
Экономика 18.11.2021 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 12:20
Экономика 18.11.2021 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 12:15
Экономика 18.11.2021 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 11:59
Экономика 18.11.2021 11:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:38
Интеллектуальная собственность ВолгГМУ признана самой востребованной в РоссииСмотреть фотографии
15:38
Участок Третьей Продольной в Волгограде сделают более скоростнымСмотреть фотографии
14:07
Две должницы и одна аферистка стали фигурантами уголовного дела в ВолжскомСмотреть фотографии
14:06
Скорость и стабильность: «Ростелеком» подключил к оптическому интернету «Волгохимнефть»Смотреть фотографии
13:40
Стеклотарный завод в Волгоградской области оштрафовали на 44 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Роспотребнадзор в Волгограде посчитал провокацией вторжение противников QR-кодовСмотреть фотографии
12:52
Около 160 тысяч волгоградцев получают зарплату меньше 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:14
В Волгоградской области от коронавируса умирают ежедневно 36 человекСмотреть фотографии
11:55
Мама умершего арестанта СИЗО №1 провела пикет около приемной президента в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде домработница обокрала спящего хозяина квартирыСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде продавцу дешевого алкоголя и сигарет грозит 5 лет колонииСмотреть фотографии
11:14
Врачи и медсестры нужны новой службе скорой помощи в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:11
Губернатор Волгоградской области заглянул в 2030 годСмотреть фотографии
10:48
Волгоградца задержали за стрельбу на даче из винтовки МосинаСмотреть фотографии
10:18
На трассе в Волгоградской области погиб водитель опрокинувшейся легковушкиСмотреть фотографии
10:14
Пьяный водитель внедорожника устроил тройное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:06
Махачкалу и Волгоград свяжет новый авиарейсСмотреть фотографии
09:04
Преподавательский состав Волгоградского государственного института искусств и культуры пополнился музыкантами с мировым именемСмотреть фотографии
08:33
Треть опрошенных волгоградцев мечтает жить на пенсиюСмотреть фотографии
08:01
Волгоградскому "Ротору" грозит сокращение бюджета после провала в ФНЛСмотреть фотографии
20:20
Волгоградский "Ротор" рухнул в зону вылета ФНЛ после поражения от "Балтики"Смотреть фотографии
18:36
В Волгоградской области грузовик завалился на частный домСмотреть фотографии
17:29
Начальника почты в Волгоградской области осудили за хищение денегСмотреть фотографии
17:02
Ворошиловский торговый центр дарит подарки покупателямСмотреть фотографии
13:36
Дворец культуры в Волгограде выставили на торги за 18,9 млн рублейСмотреть фотографии
13:06
Чиновники отрицают вспышку коронавируса в детской больнице ВолжскогоСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде врачи спасли жизнь 13-летнему подростку с редкой болезньюСмотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области вспомнили погибших в ДТПСмотреть фотографии
11:43
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области зависла на тревожной планкеСмотреть фотографии
10:54
За кражи из люксовых автомобилей в Волгограде задержали ростовчанинаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 