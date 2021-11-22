Волгоградца задержали за стрельбу на даче из винтовки Мосина





Полицейские задержали 53-летнего мужчину, который устроил стрельбу на своей даче в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне в полицию поступило сообщение от жительницы садового товарищества о прозвучавших выстрелах. Сотрудники уголовного розыска и полицейские ППС установили, что стрелял ранее судимый за незаконное хранение оружия местный житель. В его домовладении изъяты три предмета, схожие с винтовкой Мосина, и предмет, схожий с пистолетом-пулеметом ППШ-41, а также патроны. С его слов, оружие он нашел во время раскопок на полях в Волгоградской области и хранил дома.

По предварительной информации, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вышел из дома с предметом, конструктивно схожим с винтовкой Мосина, и стрелял в воздух. Мужчина задержан, сейчас он находится под административным арестом. Изъятое у него оружие направлено на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение оружия и боеприпасов.



