Начальника почты в Волгоградской области осудили за хищение денег

Расследования 21.11.2021 17:29
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21.11.2021 17:29
Фроловский районный суд Волгоградской области вынес приговор бывшей начальнице почтового отделения в хуторе Верхние Липки. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, женщина в ноябре прошлого года систематически брала из кассы почты деньги, поступившие от жителей хутора, на общую сумму более 153 тысячи рублей. В суде женщина вину свою полностью признала. Причиненный ущерб подсудимая возместила. Суд назначил ей два года условно, учитывая, что она воспитывает малолетних детей.
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