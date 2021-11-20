Роковой удар: в Волгограде частный таксист убил пассажира из-за мусора в салоне

Расследования 20.11.2021 11:31
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20.11.2021 11:31
Следственным отделом по Дзержинскому району Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего частного извозчика, который нанес смертельный удар пассажиру во время ссоры. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, водитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека).
По данным следствия, 12 ноября этого года подозреваемый осуществлял частный извоз 37-летнего мужчины и его знакомого. В ходе поездки между водителем и потерпевшим разгорелся конфликт из-за загрязнения салона автомобиля. Водитель остановил машину в Дзержинском районе и вышел из салона вместе с 37-летним мужчиной. Подозреваемый ударил кулаком в лицо потерпевшему. Данный удар стал роковым - мужчина упал и ударился головой об асфальт. Таксист сразу же скрылся с места происшествия. В результате пассажира доставили в больницу, где несмотря на оказанную помощь он скончался.
В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи проводят проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
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