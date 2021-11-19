Волгоградку осудят за оформление кредитов на беспомощную сироту





Жительница Волгограда предстанет перед судом за оформление обманным путем крупного кредита на девушку-сироту с инвалидностью. Как сообщила старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, 40-летняя женщина обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), ч.2 ст.159 УК РФ(мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, в августе 2017 года обвиняемая проживала в общежитии в Центральном районе, где познакомилась со своей соседкой. Зная об ее инвалидности, женщина воспользовалась доверием новой знакомой, и оформила на нее потребительские кредиты на общую сумму около 500 тысяч рублей. Но на этом она не успокоилась. Зная, что на защиту девушки никто не встанет, злоумышленница оформила на нее кредитные договоры на 380 тысяч рублей, на которые купила ноутбук, телевизор и мобильный телефон. После этого она сдала всю технику в ломбард, а деньги забрала себе.

В ходе расследования уголовного дела сотрудникам полиции удалось восстановить права потерпевшей. Обвиняемая возместила ей большую часть ущерба. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.



