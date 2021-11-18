Общество

Пожилые волгоградцы штурмуют пункты вакцинации

Общество 18.11.2021 18:00
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18.11.2021 18:00


Небывалый ажиотаж после поставки в Волгоград крупной партии вакцины "Спутник Лайт" наблюдается в прививочных пунктах. Основная масса желающих привиться - люди предпенсионного и пенсионного возраста, сообщает ИА "Высота 102". В торговых центрах Центрального, Ворошиловского, Советского и Дзержинского районов, где сегодня побывала съемочная группа информагентства, в пунктах вакцинации были очереди по 30-40 человек. Волгоградцы стоят по часу и более в ожидании прививки. Новые посетители сначала спрашивают о наличии "Спутника Лайта" и, получив утвердительный ответ, тоже встают в очередь. Пожилые волгоградцы отмечают, что пришли за вакциной в торговый центр, так как здесь более комфортные условия ожидания. "Хоть тут такие же очереди, но они проходят намного быстрее, чем в поликлиниках. Там народу тьма и не протолкнуться, а здесь можно даже присесть", - рассказала пенсионерка Лидия Михайловна в ТЦ Дзержинского района. Пожилые люди, с которыми удалось пообщаться корреспонденту информагентства, отмечали, что пришли вакцинироваться по своему желанию либо по наставлению близких родственников или знакомых.  

"Мы очень хотели привиться именно "Спутником Лайт", почти месяц ждали завоза", - рассказала ожидающая в своей очереди на вакцинацию пожилая семейная пара из Центрального района. Однако популярная вакцина пока есть не во всех прививочных пунктах. 
Так, в центре вакцинации, развернутом на базе музея "Россия - моя история", в наличии оказался только "Спутник V". "Спутник Лайт у нас должен появиться уже на днях", - рассказал корреспонденту волонтер. При этом молодой человек посчитал нужным разъяснить, что привиться данной вакциной смогут только люди старше 60 лет, либо переболевшие или ранее вакцинированные граждане. Поступление "Лайта" со дня на день ожидают и в торговом центре в Советском районе. 
Напомним, на этой неделе Волгоградская область получила 41400 доз дефицитного "Спутник Лайт". 

Отметим, что аналогичные очереди в пунктах вакцинации в Волгограде наблюдались в июне текущего года. Резкий наплыв желающих сделать прививку тогда произошел после объявления в регионе обязательной 100%-ной вакцинации работников органов исполнительной власти и подведомственных им организаций. Летом посетителями прививочным пунктов были в основном люди среднего возраста и молодежь.






 
 

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