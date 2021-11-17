«Сколько можно позориться»: волгоградский «Ротор» проиграл клубу из Липецка

Спорт 17.11.2021 18:04
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17.11.2021 18:04
В сегодняшнем матче 23-ого тура первенства ФНЛ «Ротор» уступил клубу из Липецка – 0:1. Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» и в очередной раз разочаровала болельщиков волгоградской команды.
Так, в начале встречи обе команды не проявляли особой активности. Только к середине первого тайма стали возникать опасные моменты у ворот волгоградцев. В течение нескольких минут игрок липецкой команды пробил чуть выше створа ворот "Ротора", а чуть позже футболист гостей вышел один на один с голкипером хозяев Игорем Обуховым, но не смог его переиграть. На 21-ой минуте мяч угодил в перекладину ворот волгоградцев после удара гостей. У хозяев был шанс выйти вперёд на 27-ой минуте, когда полузащитник Ротора Андреа Чуканов направил мяч в дальний от вратаря угол, но голкипер перевел мяч на угловой. В концовке тайма гости заработали штрафной, который был успешно ими реализован.
Во втором тайме у игроков "Ротора" было несколько шансов исправить ситуацию. Периодически у ворот гостей возникали опасные моменты, которые могли привести к голу. Так, на 49-ой и 64-ой минутах в результате розыгрыша угловых у ворот "Металлурга" хозяевам встречи не удалось сравнять счет. Матч закончился очередным поражением волгоградцев. "Сколько можно позориться", - кричали раздосадованные болельщики и требовали отправить в отставку руководство клуба.
Фото ФК "Металлург" ВК.
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