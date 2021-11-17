Кредит наличными банка «Открытие» вновь назван одним из самых выгодных на рынке

Экономика 17.11.2021 10:09 Реклама
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17.11.2021 10:09 Реклама
Банк «Открытие» вошел в тройку банков с лучшими условиями по кредиту наличными в октябре 2021 года, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру». А с ноября клиенты «Открытия» могут получить необходимую сумму на еще более выгодных условиях.
Аналитики «Выберу.ру» проанализировали предложения 50 крупнейших банков по объемам розничного кредитования и рассчитали топ-20 наиболее выгодных заемщикам вариантов потребительского кредита. При составлении рейтинга прежде всего рассматривались размер процентной ставки и полная стоимость кредита. В расчет включались сумма ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок. Кроме того, аналитики учитывали надежность банка, преимущества для зарплатных клиентов, необходимость и стоимость личного страхования, условия досрочного погашения, отсутствие комиссий и скрытых выплат, возможность оформления онлайн и набор дополнительных сервисов.
По всем этим параметрам кредит банка «Открытие» вошел в тройку лучших на рынке.
С ноября банк «Открытие» предлагает своим заемщикам еще более выгодные условия кредитования – единую ставку 5,9% годовых*. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 2,5% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.
«Наш кредит наличными уже не первый раз признаётся одним из лучших на рынке. Мы постоянно совершенствуем условия и делаем кредитный продукт максимально привлекательным для заемщиков. Уверены, что кредит по единой ставке 5,9% годовых позволит нашим клиентам воплотить в жизнь самые заветные мечты», - говорит Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие».
Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, решение банк примет за 3 минуты. Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.
*с учетом страхования
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