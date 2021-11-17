Экономика

Кредит наличными банка «Открытие» вновь назван одним из самых выгодных на рынке

Экономика 17.11.2021 10:09 Реклама
0
17.11.2021 10:09 Реклама


Банк «Открытие» вошел в тройку банков с лучшими условиями по кредиту наличными в октябре 2021 года, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру». А с ноября клиенты «Открытия» могут получить необходимую сумму на еще более выгодных условиях.
Аналитики «Выберу.ру» проанализировали предложения 50 крупнейших банков по объемам розничного кредитования и рассчитали топ-20 наиболее выгодных заемщикам вариантов потребительского кредита. При составлении рейтинга прежде всего рассматривались размер процентной ставки и полная стоимость кредита. В расчет включались сумма ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок. Кроме того, аналитики учитывали надежность банка, преимущества для зарплатных клиентов, необходимость и стоимость личного страхования, условия досрочного погашения, отсутствие комиссий и скрытых выплат, возможность оформления онлайн и набор дополнительных сервисов.
По всем этим параметрам кредит банка «Открытие» вошел в тройку лучших на рынке.
С ноября банк «Открытие» предлагает своим заемщикам еще более выгодные условия кредитования – единую ставку 5,9% годовых*. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 2,5% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.
«Наш кредит наличными уже не первый раз признаётся одним из лучших на рынке. Мы постоянно совершенствуем условия и делаем кредитный продукт максимально привлекательным для заемщиков. Уверены, что кредит по единой ставке 5,9% годовых позволит нашим клиентам воплотить в жизнь самые заветные мечты», - говорит Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие».
Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, решение банк примет за 3 минуты. Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.
*с учетом страхования

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
17.11.2021 11:45
Экономика 17.11.2021 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 10:49
Экономика 17.11.2021 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 10:30
Экономика 17.11.2021 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 09:42
Экономика 17.11.2021 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 09:10
Экономика 17.11.2021 09:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 08:43
Экономика 17.11.2021 08:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 16:50
Экономика 16.11.2021 16:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 15:08
Экономика 16.11.2021 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 14:19
Экономика 16.11.2021 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 11:19
Экономика 16.11.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 11:15
Экономика 16.11.2021 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 10:38
Экономика 16.11.2021 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 10:13
Экономика 16.11.2021 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 10:08
Экономика 16.11.2021 10:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2021 16:45
Экономика 15.11.2021 16:45
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:08
Разыскиваемого за двойное убийство в Коврове задержали в такси под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:29
Три кандидата вышли в финал конкурса на должность мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
12:11
Водителя с 248 неоплаченными штрафами задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:45
Предприятия группы компаний «НИКОХИМ» увеличили платежи в бюджеты всех уровнейСмотреть фотографии
11:35
Коронавирус в Волгоградской области стал распространяться медленнееСмотреть фотографии
10:50
В Волжском насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
10:35
Новый Volkswagen Teramont: семейный кроссовер уже в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:21
Суд расторг сделку бизнес-леди с волгоградской подземкойСмотреть фотографии
10:00
Крыша цеха загорелась на заводе «Красный Октябрь» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
В Волгограде досрочно открывают ледовый катокСмотреть фотографии
09:26
Волгоградская область получила 41400 доз дефицитного «Спутник Лайт»Смотреть фотографии
09:16
Александр Бастрыкин раскритиковал волгоградских следователей за волокитуСмотреть фотографии
08:49
В станице Волгоградской области в пожаре погиб мужчинаСмотреть фотографии
08:06
В Волгограде скончался 26-летний невролог больницы №25Смотреть фотографии
00:25
Экс-помощник федерального министра погиб в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:39
Нечем кормить детей: под Волгоградом отец-одиночка пытается получить зарплату через судСмотреть фотографии
17:48
В Волгограде приговоренный к сносу «Сосновый бор» приостановил работуСмотреть фотографии
17:17
Максимальное пособие по безработице в 2022 году в России увеличат на 662 рубляСмотреть фотографии
17:03
В облздраве раскрыли причину визита бригады московских врачей в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Две волгоградские студентки задержаны с врачом за выдачу липовых сертификатов о вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:47
Минздрав РФ выделил Волгоградской области партию "Спутника Лайта"Смотреть фотографии
15:34
В волгоградском облздраве не смогли назвать количество умерших после прививки от коронавирусаСмотреть фотографии
15:12
Уголовное дело возбуждено на главу района в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
В центре Волгограда сгорела крыша памятника архитектурыСмотреть фотографии
13:16
Подростка повторно поймали пьяным за рулем в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области количество заболевших COVID-19 оказалось меньше 470 человекСмотреть фотографии
12:31
Многотонные ворота на шлюзе Волжской ГЭС меняют по новой технологииСмотреть фотографии
12:05
Две ленивые УК лишают лицензий в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:34
Частный дом полыхал на берегу Волги под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:08
Жалобы на ситуацию с лекарствами для диабетиков принимают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 