Две волгоградские студентки задержаны с врачом за выдачу липовых сертификатов о вакцинации

Расследования 16.11.2021 16:49
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16.11.2021 16:49
Врачу, который подозревается в продаже фиктивных сертификатов о вакцинации, помогали две студентки медицинского вуза. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, девушки сообщали ему о гражданах, которые хотели получить сертификаты без вакцинации. Правоохранители установили, что 26-летний врач ковидного госпиталя в период работы в одной из поликлиник Волгограда, за денежное вознаграждение «привил» 47 человек – как местных, так и иногородних жителей. При задержании у мужчины были изъяты готовые к выдаче сертификаты о прохождении вакцинации, а также порядка 30 незаполненных бланков сертификатов с печатями медучреждения.
Ранее, сообщало ИА «Высота 102», в СУ СК по Волгоградской области заявляли о том, что бывший врач-терапевт одной из волгоградских поликлиник заработал 171 тысячу рублей на продаже липовых справок о вакцинации 27 волгоградцам. В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело за получение взятки, а в отношении медика – еще и за служебный подлог.
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