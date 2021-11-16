Расследования

Две волгоградские студентки задержаны с врачом за выдачу липовых сертификатов о вакцинации

Расследования 16.11.2021 16:49
0
16.11.2021 16:49




Врачу, который подозревается в продаже фиктивных сертификатов о вакцинации, помогали две студентки медицинского вуза. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, девушки сообщали ему о гражданах, которые хотели получить сертификаты без вакцинации. Правоохранители установили, что 26-летний врач ковидного госпиталя в период работы в одной из поликлиник Волгограда, за денежное вознаграждение «привил» 47 человек – как местных, так и иногородних жителей.  При задержании у мужчины были изъяты готовые к выдаче сертификаты о прохождении вакцинации, а также порядка 30 незаполненных бланков сертификатов с печатями медучреждения.

Ранее, сообщало ИА «Высота 102», в СУ СК по Волгоградской области заявляли о том, что бывший врач-терапевт одной из волгоградских поликлиник заработал 171 тысячу рублей на продаже липовых справок о вакцинации 27 волгоградцам. В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело за получение взятки, а в отношении медика – еще и за служебный подлог. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Расследования
16.11.2021 13:16
Расследования 16.11.2021 13:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2021 16:29
Расследования 15.11.2021 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2021 15:05
Расследования 15.11.2021 15:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2021 12:28
Расследования 15.11.2021 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2021 12:15
Расследования 15.11.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2021 10:50
Расследования 15.11.2021 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2021 18:15
Расследования 14.11.2021 18:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2021 15:31
Расследования 14.11.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2021 14:40
Расследования 14.11.2021 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2021 19:38
Расследования 13.11.2021 19:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2021 13:25
Расследования 13.11.2021 13:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2021 10:29
Расследования 13.11.2021 10:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2021 15:29
Расследования 12.11.2021 15:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2021 10:13
Расследования 12.11.2021 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2021 17:43
Расследования 11.11.2021 17:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:39
Нечем кормить детей: под Волгоградом отец-одиночка пытается получить зарплату через судСмотреть фотографии
17:48
В Волгограде приговоренный к сносу «Сосновый бор» приостановил работуСмотреть фотографии
17:17
Максимальное пособие по безработице в 2022 году в России увеличат на 662 рубляСмотреть фотографии
17:03
В облздраве раскрыли причину визита бригады московских врачей в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Две волгоградские студентки задержаны с врачом за выдачу липовых сертификатов о вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:47
Минздрав РФ выделил Волгоградской области партию "Спутника Лайта"Смотреть фотографии
15:34
В волгоградском облздраве не смогли назвать количество умерших после прививки от коронавирусаСмотреть фотографии
15:12
Уголовное дело возбуждено на главу района в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
В центре Волгограда сгорела крыша памятника архитектурыСмотреть фотографии
13:16
Подростка повторно поймали пьяным за рулем в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области количество заболевших COVID-19 оказалось меньше 470 человекСмотреть фотографии
12:31
Многотонные ворота на шлюзе Волжской ГЭС меняют по новой технологииСмотреть фотографии
12:05
Две ленивые УК лишают лицензий в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:34
Частный дом полыхал на берегу Волги под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:08
Жалобы на ситуацию с лекарствами для диабетиков принимают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградкой области машина вылетела с дороги из-за взорвавшегося колесаСмотреть фотографии
10:30
Обновленный Volkswagen Tiguan Urban Sport уже у официального дилера Волга РастСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом браконьер выловил электроудочкой 341 рыбуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
В Волгограде ищут доноров для заболевшего коронавирусом главврача детской клиникиСмотреть фотографии
09:33
Настоятель двух храмов скончался от последствий коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:12
Единороссы одобрили Владимира Марченко на пост мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
08:54
В Волгограде врачу грозит до 12 лет за продажу 27 липовых сертификатов о вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
08:19
В Волгоградской области в шести школах закрылись классы из-за вспышки инфекцииСмотреть фотографии
20:21
На борьбу с COVID-19 в Волгоградской области направили врачей из МосквыСмотреть фотографии
20:06
«Это невыносимо»: в Волгограде замерзающая блокадница просит помощиСмотреть фотографии
17:53
Волгоградцам объяснили роль их соседей в закончившейся переписиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
В Волгограде помогавшая постковидникам врач умерла от COVID-19Смотреть фотографии
17:01
Нового главного врача Урюпинской ЦРБ нашли в Ростовской областиСмотреть фотографии
16:29
В провале стройки за 20 миллионов обвиняется районный чиновник в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
Жители Юга и Северного Кавказа больше других россиян интересуется покупками онлайнСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 