Две волгоградские студентки задержаны с врачом за выдачу липовых сертификатов о вакцинации











Врачу, который подозревается в продаже фиктивных сертификатов о вакцинации, помогали две студентки медицинского вуза. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, девушки сообщали ему о гражданах, которые хотели получить сертификаты без вакцинации. Правоохранители установили, что 26-летний врач ковидного госпиталя в период работы в одной из поликлиник Волгограда, за денежное вознаграждение «привил» 47 человек – как местных, так и иногородних жителей. При задержании у мужчины были изъяты готовые к выдаче сертификаты о прохождении вакцинации, а также порядка 30 незаполненных бланков сертификатов с печатями медучреждения.





Ранее, сообщало ИА «Высота 102» , в СУ СК по Волгоградской области заявляли о том, что бывший врач-терапевт одной из волгоградских поликлиник заработал 171 тысячу рублей на продаже липовых справок о вакцинации 27 волгоградцам. В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело за получение взятки, а в отношении медика – еще и за служебный подлог.



