Общество

В облздраве раскрыли причину визита бригады московских врачей в Волгоград

Общество 16.11.2021 17:03
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16.11.2021 17:03




Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов сегодня назвал причины визита бригады московских врачей в Волгоград. "Мы сами от себя письмо написали еще в октябре в Минздрав с просьбой организовать такой выезд в регион и вот получили положительный ответ, и очень этому рады", - сообщил Алимов на брифинге. Он отметил, что главное в этом визите - это обмен опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией. Волгоградские врачи хотят обсудить с коллегами из Москвы лечение и реабилитацию беременных женщин, которые относятся к особо высокой группе риска при заболевании COVID-19.
В списке первоочередных вопросов стоит и реанимация пациентов, инфекционные болезни. "Будет проведена организационно-методическая и практическая работа", - отметил Николай Алимов. 
Как ранее сообщалось, о направлении в Волгоградскую область бригады врачей заявил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на недавнем заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. "По данным мониторинга нашего регистра пациентов с заболеванием COVID-19, требуется выезд в Волгоградскую область, и сформирована бригада для выезда в регион", - сказал Мурашко на заседании.
Сегодня волгоградские журналисты поинтересовались у Николая Алимова, какие показатели привели к необходимости направления в регион бригады из Москвы. Зампредседателя облкомздрава в числе таких показателей отметил смертность и летальность, но еще раз подчеркнул, что московские специалисты приезжают по инициативе именно Волгоградской области.
Алимов отметил, что у региона сложились прекрасные отношения с Минздравом РФ, а Волгоградская область стала 18 регионом, куда приезжают такие федеральные специалисты.

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