В облздраве раскрыли причину визита бригады московских врачей в Волгоград

Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов сегодня назвал причины визита бригады московских врачей в Волгоград. "Мы сами от себя письмо написали еще в октябре в Минздрав с просьбой организовать такой выезд в регион и вот получили положительный ответ, и очень этому рады", - сообщил Алимов на брифинге. Он отметил, что главное в этом визите - это обмен опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией. Волгоградские врачи хотят обсудить с коллегами из Москвы лечение и реабилитацию беременных женщин, которые относятся к особо высокой группе риска при заболевании COVID-19.

В списке первоочередных вопросов стоит и реанимация пациентов, инфекционные болезни. "Будет проведена организационно-методическая и практическая работа", - отметил Николай Алимов.

Сегодня волгоградские журналисты поинтересовались у Николая Алимова, какие показатели привели к необходимости направления в регион бригады из Москвы. Зампредседателя облкомздрава в числе таких показателей отметил смертность и летальность, но еще раз подчеркнул, что московские специалисты приезжают по инициативе именно Волгоградской области.

Алимов отметил, что у региона сложились прекрасные отношения с Минздравом РФ, а Волгоградская область стала 18 регионом, куда приезжают такие федеральные специалисты.



