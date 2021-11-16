В центре Волгограда сгорела крыша памятника архитектуры

Происшествия 16.11.2021 13:30
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16.11.2021 13:30
Пожар в старинном доме 19 века сегодня тушили в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании кровли деревянного строения на улице Пугачевской поступило в оперативные службы в 10:56. В двухэтажном жилом доме, который является памятником архитектуры, горела кровля на площади 20 квадратных метров. Пожарные расчеты 20-ой пожарно-спасательной части локализовали возгорание в 12:24, а полностью потушили в 13:05. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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