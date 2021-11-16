Сбер открывает регистрацию в студенческий акселератор SberStudent с образовательным контентом от Stanford Online
Экономика 16.11.2021 10:38
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16.11.2021 10:38
15 ноября открывается регистрация в общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников — SberStudent. Программа акселератора разработана в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития на основе контента Stanford Online. Участники пройдут образовательный модуль по теме предпринимательства и смогут запустить собственный технологический стартап. Победители разделят призовой фонд от Сбера, получат гранты от Moscow Seed Fund, а также смогут рассчитывать на преференции при обучении в вузах.
Принять участие в акселераторе могут все желающие, для регистрации не нужен готовый бизнес-продукт или даже идея. Первый этап программы предусматривает онлайн-курс по основам технологического предпринимательства: участники научатся анализировать соответствие продукта рынку, выстраивать бизнес-модель, находить заказчиков, а также использовать техники дизайн-мышления — всё это поможет им создать свой проект с нуля.
Второй этап пройдёт в командном формате: участники объединятся вокруг наиболее перспективных идей и продолжат развивать собственные проекты под руководством менторов.
На третьем этапе — демодне — лучшие команды представят свои проекты топ-менеджменту Сбера и инвесторам, а также корпорациям — потенциальным заказчикам.
Ожидается, что в 2022 году участниками SberStudent станут 25 тысяч студентов и научных сотрудников со всей России. Участие в программе бесплатное, регистрация продлится до 14 февраля 2022 года.
"Акселератор SberStudent — первая в России подобная инициатива, организованная в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития. В её основе — образовательная программа мирового уровня, уникальная экспертиза и опыт профессионалов, которые воспитали не одно поколение стартапов. В рамках сотрудничества мы хотим передать российским студентам и аспирантам не только теоретические знания, но и практические навыки разработки и вывода на рынок прорывных продуктов, потому что в области технологического предпринимательства знания и их обширность не имеют ценности в отрыве от практического применения", - отметил Герман Греф, президент, Председатель Правления Сбербанка.
В 2021 году участие в программе приняли 12 тысяч студентов, аспирантов и научных сотрудников со всей страны. Познакомиться с составом команд-победителей и посмотреть их выступления можно на сайте акселератора.
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