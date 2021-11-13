



Субсидию правительства РФ для стимулирования развития виноградарства и виноделия в 2022-2024 годах в Волгоградской области направят на закладку новых виноградников и уход за ними. В частности, волгоградским виноградарям окажут поддержку в приобретении и установке шпалеры, посадке винограда и последующем уходе за ним, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.

Волгоградская область вошла в перечень 15-ти регионов России, которым правительство выделит на развитие виноградарства в 2022-2024 годах почти 7,5 млрд рублей, 2,4 из которых – уже в следующем году. В Волгоградской области виноград выращивают девять производителей, общая площадь виноградников составляет 79,9 га, в том числе плодоносящих 64,1 га. При этом в регионе отсутствует один из основных вредителей винограда – филоксера, что позволяет отказаться от инсектицидных обработок и развивать органическое виноделие.

Отметим, что в настоящее время виноградарство в Волгоградской области также субсидируется, однако объем финансирования сравнительно невелик. В 2021 году виноградари получили всего 1,6 млн рублей в качестве частичного возмещения затрат на закладку и уход за виноградниками.

Фото: natandri, ru.depositphotos.com.